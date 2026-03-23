Ata toprağı Sürmene'de sahaya indi Selçuk Bayraktar gözüyle bilim merkezi projesi
Selçuk Bayraktar, ata toprağı olan Trabzon'un Sürmene ilçesini ziyaret etti.
Selçuk Bayraktar, ata toprağı olan Trabzon'un Sürmene ilçesini ziyaret etti.
Eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilçeyi ziyaret eden Selçuk Bayraktar, yapılması planlanan bilim merkezine ilişkin proje sahasında incelemelerde bulundu.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Trabzon'un Sürmene ilçesini ziyaret etti.
Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü Özdemir Bayraktar'ın memleketiyle bağını sürdüren Selçuk Bayraktar, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu'nu ziyaret ederek, ilçede yapılması planlanan bilim merkezine ilişkin proje sahasında incelemelerde bulundu.
Sürmene'de hayata geçirilmesi hedeflenen bilim merkeziyle, özellikle gençlerin teknolojiye erişiminin artırılması ve bilimsel üretim süreçlerine dahil edilmesi amaçlanıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23