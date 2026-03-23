Rekabet Kurulundan Haribo’ya soruşturma!
AA Giriş Tarihi:

Rekabet Kurulundan Haribo'ya soruşturma!

Rekabet Kurulu, yumuşak şeker sektöründe faaliyet gösteren Haribo Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşmanın açılmasına ilişkin bir çok konu tespit edildi.

Foto - Rekabet Kurulundan Haribo’ya soruşturma!

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, şirket hakkında ocakta başlatılan ön araştırma, Kurulca karara bağlandı.

Foto - Rekabet Kurulundan Haribo’ya soruşturma!

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Haribo hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Foto - Rekabet Kurulundan Haribo’ya soruşturma!

Soruşturma, firmanın, yumuşak şeker pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili pazardaki rekabeti engellediği, fiili münhasırlığa yol açan uygulama ve davranışlarla rakiplerini dışladığı, satış noktalarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarına ilişkin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla açıldı.

Foto - Rekabet Kurulundan Haribo’ya soruşturma!

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

