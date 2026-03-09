Türkiye'ye bir fırsat mı? İran savaşı sürerken ‘Hürmüz için yeni koridor’ çıkışı...

Her iki krizde de aktif çatışma taraflarından bağımsız, uluslararası alanda meşruiyeti olan bir arabulucu ihtiyacının doğduğunu dile getiren Bayramoğlu, şöyle devam etti: "Mevcut krizin 2022 koşullarından yapısal açıdan farklı ve daha karmaşık bir denklem sunduğu göz ardı edilmemelidir. Karadeniz modelinden ilham alan 'Gıda ve Gübre Güvenli Geçiş Girişimi' kurgusunun hayata geçirilmesi teknik ve diplomatik açıdan mümkün görünmektedir. Bu mekanizma askeri bir deniz koridoru oluşturmak yerine gıda ve gübre tankerlerine yönelik ticari geçiş düzenlemelerini koordine edecek, ithalatçı ülkeler, ihracatçı firmalar, lojistik şirketleri ve uluslararası kuruluşların katılımıyla İstanbul merkezli platform biçiminde işletilebilecektir"