SON DAKİKA
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford üssünde...
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford üssünde...

Trump'ın sık sık eleştirdiği o ülkeye uçaklarını indirmesi şaşkınlık oluşturdu.

ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford üssünde...

ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırılarda üslerini açmadığı gerekçesiyle sık sık eleştirdiği İngiltere'de dikkat çeken görüntüler kaydedildi. ABD ordusuna ait üç B-52 bombardıman uçağı, İngiltere'deki RAF Fairford üssüne indi.

ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford üssünde...

ABD'nin İran'a karşı uzun süreli bombardıman saldırılarına hazırlandığı belirtilirken, savaşın şiddetinin daha da artacağını gösteren görüntüler İngiltere'den geldi. ABD'ye ordusuna ait üç B-52 bombardıman uçağı, İngiltere'deki RAF Fairford üssüne iniş gerçekleştirdi.

ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford üssünde...

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi göndermeyi düşündüğünü, ancak artık buna ihtiyaçlarının olmadığını bildirmişti.İngiltere'yi ABD'nin bir zamanlar belki de en büyük müttefiki diye niteleyen Trump, "Önemli değil, (İngiltere) Başbakanı (Keir) Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok ama bunu hatırlayacağız. Çoktan kazandığımız savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford üssünde...

ABD Hava Kuvvetlerinin resmi verilerine göre, "B-2 Spirit" hem konvansiyonel hem de nükleer mühimmat taşıyabilen çok rollü stratejik bombardıman uçakları arasında yer alıyor. B-2 Spirit, 4 General Electric F118-GE-100 turbofan motorla donatılmış bulunuyor.Yaklaşık 52 metre kanat açıklığına, 21 metre uzunluğa ve 5 metre yüksekliğe sahip B-2'nin azami kalkış ağırlığı 152 bin 600 kilograma ulaşıyor. Ayrıca, iki kişilik mürettebatla görev yapan uçak yaklaşık 15 bin metre irtifaya çıkabiliyor ve kıtalararası menzile sahip bulunuyor.Firmanın verilerine göre, her ne kadar "B-2 Spirit" 18 bin kilograma kadar yük taşıyabilse de ABD Hava Kuvvetleri, bu uçakların yaklaşık 27 bin 200 kilogram ağırlığına denk gelen iki "GBU-57 A/B" bombası ile başarılı şekilde test edildiğini belirtiyor.

ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford üssünde...

ABD'nin bombardıman uçağı modernizasyon programının en önemli kilometre taşlarından biri olarak değerlendirilen B-2, kısa sürede dünyanın herhangi bir noktasına ulaşarak yoğun şekilde korunan hedeflere saldırı düzenleyebilme kapasitesiyle öne çıkıyor.Radar izini minimize eden "stealth" teknolojisi sayesinde gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabilen uçak, özellikle yüksek koruma altındaki stratejik hedeflere yönelik operasyonlarda kullanılıyor.

ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford üssünde...

Uçağın hava savunma sistemlerini aşabilme ve etkili misilleme kapasitesi, B-2'ye yalnızca operasyonel üstünlük kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü bir caydırıcılık ve muharebe gücü sağlıyor.Düşük görünürlük teknolojilerini yüksek aerodinamik verimlilik ve geniş mühimmat kapasitesiyle birlikte barındıran uçak, yakıt ikmali yapılmadan yaklaşık 9 bin 600 kilometre menzile ulaşabiliyor.

ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford üssünde...

Söz konusu özellikler yüksek irtifalarda daha fazla hareket özgürlüğü sağlayarak uçağın menzilini artırıyor ve sensörleri için daha iyi bir görüş alanı sunuyor.B-2'nin tespit edilmesini, izlemesini ve etkisiz hale getirmesini zorlaştıran düşük görünürlük kapasitesi, kızılötesi, akustik, elektromanyetik, görsel ve radar izlerinin azaltılmasına dayanıyor. Öte yandan uçağın yapımında kullanılan kompozit malzemeler, özel kaplamalar ve kanat tasarımı, uçağın radarlar tarafından tespit edilmesini zorlaştıran başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

Adamın biri

Uçağın şeceresini okumussun ben bu uçağa baktığımda Irak'ta öldürülen milyonlarca masum insanın katilini görüyorum.Kahrolsun Amerika köpekleri kahrolsun siyonist lanetliler
