Niğde'de korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var
AA Giriş Tarihi:

Niğde'de korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var

Niğde'de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Kentte bulunan bir binada doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlamada 16 kişi yaralandı.

#1
Niğde'de korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Selçuk Mahallesi'ndeki 14 katlı bir apartmanın 1'inci katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

#2
Niğde'de korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var

Büyük çapta hasar oluşan apartmanda, 16 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Çevrede tedbir alan ve binayı tahliye eden ekiplerin incelemesi devam ediyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Nedim Akmeşe, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

#3
Niğde'de korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var

Binada doğal gaz patlaması ihbarı üzerine ekiplerin hızla müdahale ettiğini belirten Akmeşe, şunları kaydetti: "Saat 20.40'ta bir apartmanımızda doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda olay yerine tüm birimlerimiz AFAD, itfaiye, ilgili doğal gaz şirketi, 112 birimlerimiz ve polis ekiplerimiz sevk edilmiştir. İlk tespitlerimize göre 16 vatandaşımızın yaralı olduğu bilgisi bizlere ulaşmıştır. Hepsi hastanede müşahede altına alınmıştır. Hiçbir yaralımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. 3 vatandaşımızın yanık sebebiyle yanık tedavi ünitesi bulunan Kayseri Şehir Hastanesine sevki sağlanmıştır. Yine aynı şekilde binamızla ilgili doğal gaz ve elektrik bağlantıları tamamen kesilmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tedavileri daha etkin olsun diye yapılmış bir se

#4
Niğde'de korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var

Olaydan etkilenen vatandaşlara da seslenen Akmeşe, "Binamızı şu anda tedbiren ikamete kapattığımız için orada ikamet eden vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına geçici barınma imkanını sağlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız bize başvurursa onları misafirhanelerimize yerleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

#5
Niğde'de korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var

Görgü tanıklarından Muhammet Ali Gül ise iftardan sonra büyük bir patlama duyduğunu söyledi. Patlamanın olduğu apartmanda komşularının olduğunu ifade eden Gül, "Panikle yanlarına geldik. Patlamadan kısa süre sonra yukarıya doğru birkaç patlama daha oldu. Patlama çoğu yerden duyulmuş, bizim tanıdıklarımız da aradı. Çok korkunçtu, hepimize geçmiş olsun." dedi.

