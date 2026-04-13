Türkiye'ye 'bıktık artık durdurun' diyorlardı! Apache helikopter filosunu bırakıp Bayraktar TB2 SİHA alacaklar
Asya ülkesi Apache helikopter filosunu bırakıp insansız hava aracı almaya hazırlanıyor. Bu İHA'ların TB2 olabileceği ifade ediliyor.
Tokyo hükümeti, modern savaş koşullarına uygun savunma yeteneklerini güçlendirme çabalarına hız vermiş durumda. Asya ülkesi, Apache helikopter filosunun yerine insansız hava araçları satın almayı planlıyor.
Savunma uzmanı Oğuzhan Uygun'un aktardığına göre, Japonya'nın 2026 mali yılı savunma bütçesi, Kara Öz Savunma Kuvvetleri için beş adet geniş alan insansız hava aracı tedarikine 69,7 milyon dolar ayırdı.
Japonya'nın Bayraktar TB2 SİHA tedarikine hazırlandığı belirtiliyor. Bilindiği üzere Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, geçtiğimiz Ağustos ayında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ankara’da bir araya gelmişti.
Nakatani, Türkiye ziyareti sırasında TUSAŞ ve Baykar tesisilerini ziyaret edip insansız hava araçları teknolojisi konusunda bilgi almıştı.
Bayraktar TB2, 27 saatlik kesintisiz uçuş kapasitesine ve gelişmiş istihbarat toplama yeteneklerine sahip bir SİHA olarak öne çıkıyor. 2020 Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a avantaj sağlayan TB2, Ukrayna ve Katar tarafından da aktif olarak kullanıldı.
TB2, ABD yapımı MQ-9B SeaGuardian gibi sistemlere kıyasla çok daha uygun maliyetli; her bir Bayraktar TB2’nin fiyatı yaklaşık 5 milyon dolar iken, ABD’den alınan MQ-9B’ler 12 milyar yen ($81 milyon) civarında.
Öte yandan Japonya son dönemde, Türkiye'den ülkeye giden bölücü terör örgütü destekçileri konusunda Ankara'dan yardım talep ediyor. Geçtiğimiz aylarda Japon Vali Motohiro Ono, Japonya ile Türkiye arasındaki karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının geçici olarak askıya alınmasını talep etti. Ono söz konusu tepkisini 'bıktık artık durdurun' sözleriyle dile getirmişti.
Japonya’da son birkaç yıldır Türkiye’den giden mülteciler sorun olmaya başladı. Özellikle Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu bölgelerde göçmenlerin yaşam tarzı ve uyum sorunu ülkede bir karşıtlık olmuş durumda. Bu sosyal tepkilerden biri de PKK yanlıların okullarda düzenlediği eylemler. Örneğin terör örgütü PKK, Japonya'da okullara kadar girmişti.
