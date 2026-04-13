İslamabad fiyaskosu savaşın fitilini ateşledi! Küresel haydut ABD’nin uçaklarında artış gözleniyor
Pakistan’daki müzakere masasından "anlaşmazlık" kararı çıkmasıyla birlikte Orta Doğu semaları barut kokusuna büründü. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ‘anlaşamadık’ açıklamasının hemen ardından, bölgeye sevk edilen ve bölgeden ayrılan dev nakliye uçakları ile yakıt ikmal tankerlerinde devasa bir artış saptandı. Stratejik nakliye devleri C-17, C-5M Super Galaxy ve KC-46 Pegasus’ların Avrupa hava sahasını aşarak bölgeye akın etmesi, Washington’un ‘saldırılara yeniden başlama’ hazırlığı olarak yorumlanıyor.