İslamabad fiyaskosu savaşın fitilini ateşledi! Küresel haydut ABD'nin uçaklarında artış gözleniyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pakistan’daki müzakere masasından "anlaşmazlık" kararı çıkmasıyla birlikte Orta Doğu semaları barut kokusuna büründü. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ‘anlaşamadık’ açıklamasının hemen ardından, bölgeye sevk edilen ve bölgeden ayrılan dev nakliye uçakları ile yakıt ikmal tankerlerinde devasa bir artış saptandı. Stratejik nakliye devleri C-17, C-5M Super Galaxy ve KC-46 Pegasus’ların Avrupa hava sahasını aşarak bölgeye akın etmesi, Washington’un ‘saldırılara yeniden başlama’ hazırlığı olarak yorumlanıyor.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile ABD arasında düzenlenen müzakerelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından, hem Orta Doğu'ya giden hem de bölgeden ayrılan savaş uçağı sayısında ciddi artış görüldü.

İran ve ABD müzakerelerinin olumsuz sonuç vermesinin ardından bölgedeki ABD savaş uçağı hareketliliğinde, olağanüstü bir artış gözlendi. Bölgeye gönderilen uçakların çoğunluğunu C-17 Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı oluşturuyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin en büyük nakliye uçağı "Lockheed C-5M Super Galaxy" ve Boeing tarafından üretilen stratejik nakliye uçağı "Boeing KC-46 Pegasus"lar da Avrupa hava sahasında gözlendi. Orta Doğu'daki nakliye uçaklarının oluşturduğu trafiğin müzakerelerin ardından yoğun şekilde arttığı görülürken, bölgeden ayrılan Boeing KC-135R Stratotanker tipi askeri havada yakıt ikmal tanker uçaklarının da bulunduğu tespit edildi.

Sosyal medyada OSINT analizi yapan kullanıcıların birçoğu, bu hareketliliğin ABD'nin müzakereler sonrası "İran'a saldırılara yeniden başlamak için bir hazırlık yaptığına" işaret ettiğini öne sürdü. Bazı kullanıcılar ise bölgeden ayrılan nakliye uçaklarının "ABD/İsrail-İran savaşında yaralanan ve hayatını kaybeden kişileri bölgeden çıkardığını" iddia etti.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Antalya'da şiddetli deprem!
Gündem

Antalya'da şiddetli deprem!

Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Cindoruk’u iyi bilmezdik! "İttihatçı Celal Bayar ekolüne bağlıydı"
Gündem

Cindoruk’u iyi bilmezdik! “İttihatçı Celal Bayar ekolüne bağlıydı”

CHP’nin akıl hocalarından Hüsamettin Cindoruk, günahlarıyla gitti. 28 Şubat darbesinde önemli rolü bulunan, vesayetin yanında yer alan Cindo..
Türk ordusundan Netanyahu'yu titreten açıklama!
Gündem

Türk ordusundan Netanyahu'yu titreten açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı, teröristbaşı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik rezil sözlerine karşı tokat gibi bir cevap ..
"Hedefimiz var" Bakan Bayraktar 70 yıllık rüyayı açıkladı
Ekonomi

“Hedefimiz var" Bakan Bayraktar 70 yıllık rüyayı açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerjiyi azami düzeyde kullanan bir Türkiye, doğal gaz ve petrolünü ara..
Trump’ın hakaretlerine uğramıştı! Papa’dan cevap geldi
Dünya

Trump’ın hakaretlerine uğramıştı! Papa’dan cevap geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın adeta hakaretlerine maruz kalan Papa 14'üncü Leo'dan merakla beklenen cevap geldi. Trump ile bir tartışmaya girm..
Bağdat'ta yeni dönem başladı! Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı sarayda düzenlenen törenle koltuğu devraldı!
Gündem

Bağdat'ta yeni dönem başladı! Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı sarayda düzenlenen törenle koltuğu devraldı!

Irak siyasetinde haftalardır süren heyecanlı bekleyiş yerini resmi devir teslim törenine bıraktı. Başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Saray..
