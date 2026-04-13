Almanya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden çılgın hamle: Türkiye'ye dolar yağdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Almanya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden çılgın hamle: Türkiye'ye dolar yağdı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye'ye 2026'nın ilk iki ayında yapılan doğrudan yatırımların detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

1
#1
Foto - Almanya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden çılgın hamle: Türkiye'ye dolar yağdı

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi, yılın ilk 2 ayında 1,5 milyar dolar oldu. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

#2
Foto - Almanya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden çılgın hamle: Türkiye'ye dolar yağdı

Buna göre, şubatta Türkiye'ye 780 milyon dolarlık UDY girişi gerçekleşirken, yılın ilk 2 ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı 1,5 milyar dolar olarak kaydedildi. 2003'ten itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 289 milyar doları aştı.

#3
Foto - Almanya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden çılgın hamle: Türkiye'ye dolar yağdı

Şubatta gerçekleşen toplam 780 milyon dolarlık UDY girişinin 370 milyon doları yatırım sermayesi şeklindeydi. Aynı ay içerisinde yatırımların 513 milyon doları borçlanma araçları, 230 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Yatırım tasfiyelerinin 333 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisi oldu.

#4
Foto - Almanya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden çılgın hamle: Türkiye'ye dolar yağdı

Şubatta gerçekleşen 370 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 65 milyon dolarlık yatırım girişi ile bilgi ve iletişim, yüzde 18'lik bir pay aldı. Finans ve sigorta faaliyetleri ile toptan ve perakende ticaret sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 14'lük paylarıyla aynı ay içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinde öne çıkan diğer sektörler oldu. Yılın ilk 2 ayı toplamında ise 146 milyon dolarla toptan ve perakende ticaret ile 143 milyon dolarlık yatırım girişiyle elektronik imalatı öne çıkan sektörler oldu.

#5
Foto - Almanya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden çılgın hamle: Türkiye'ye dolar yağdı

2003-2025 dönemi toplamında yüzde 59'luk pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2026'nın ikinci ayında yüzde 35'lik pay aldı. Şubat ayında ülkeler özelinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yüzde 18 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 15 ile Singapur, yüzde 15 ile ABD, yüzde 14 ile Almanya ve yüzde 9 ile İspanya takip etti. Yılın ilk 2 ayının toplamı değerlendirildiğinde ise yatırımların geldiği kaynaklar ülkeler özelinde 198 milyon dolarlık yatırım ile Almanya öne çıkarken, onu 118 milyon dolar ile Hollanda ve 95 milyon dolarla BAE izledi.

