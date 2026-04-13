Kademeli emeklilikte üzen haber! Kapsam dışı kalacaklar belli oldu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kademeli emeklilik bekleyenler için dikkat çeken açıklama yapıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, şartları tek tek sıralayarak kapsam dışında kalacak kesimi açıkladı.

Emeklilikte kademeli sistem beklentisi sürerken, milyonları ilgilendiren yeni bir değerlendirme gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yaptığı açıklamada kademeli emeklilik için gerekli şartları detaylandırdı. Açıklamada, sistemden yararlanamayacak kesime de dikkat çekilerek emeklilik planı yapanlar için önemli bir tablo ortaya kondu.

Karakaş, "Emeklilikte kademe bekleyen dostlarımızdan çok sayıda soru var. Özellikle primlerle ilgili, emeklilikte kademe çıkarsa kısmi emeklilik olabilir mi? Evet, ben emeklilikte kademe kapsamındayım. 2000 girişliyim, 2001 girişliyim, 2003 girişliyim ya da 2005 girişliyim ama prim sayım çok az. 3600 gün primim var, 4000 gün var, 4300 gün primim var. Dolayısıyla kısmi emekli olabilir miyim diye soran arkadaşlarımız çok fazla. Buna cevap vereceğiz" diyen Karakaş, binlerce kişiyi ilgilendiren tasarı ile güncel bilgileri paylaştı.

Karakaş, "Kademe bekleyenler gerçekten çok güzel bir hak arama süreci içerisindeler ve bu hak arama sürecinin hiçbir zaman sekteye uğramaması lazım. Yani evet, şu anda savaş var. Ankara’nın gündeminde sadece savaş var. Ne kadar savaş da olsa, savaş bittikten sonra yine gündem ne olacak? Emeklilik olacak, çalışma hayatı olacak ve elbette ki emeklilikte kademe olacak" diyerek emeklilik konusunun yeniden öne çıkacağını dile getirdi.

Karakaş, "“Dolayısıyla bu süreç bittikten sonra yine emeklilikte kademenin gündemde tutulması son derece önemli. Ortada bir adaletsizlik olduğunu hepimiz biliyoruz Bu adaletsizliğin giderilmesi gerekiyor, yaşla ilgili” şeklinde konuştu.

KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARINI TAŞIYANLAR KADEMEDEN EMEKLİ OLABİLİRLER Mİ? Karakaş, "Emeklilikte kademe düzenlemesi çıksa bile az primle emeklilik mümkün değil. Yani emeklilikte kademe bekleyenler için şu anda kısmi emeklilik için gereken şart nedir? 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında girmişseniz en az 4500 gün prim şartı var. Bir de 25 yıl sigortalılık süresi var" dedi.

Karakaş, özellikle 2000 girişliler için dikkat çeken bir noktaya değindi: "Şimdi 2000 yılında girenler ne olacak? 2026 yılındayız, zaten 25 yıllık süre dolmuş. 4500 günlük primi olsa bile emeklilikte kademe düzenlemesi çıktığı zaman bu şartlarla emekli olmak mümkün değil."

EYT örneğini hatırlatan Karakaş, "EYT’de bile kısmi EYT’liler emekli olamadı. EYT’de bile çıkmamışken kademede kısmi kademe ile emeklilik mümkün değil. Dolayısıyla kendinizi ona göre hazırlamanız gerekiyor ve normal bir emeklilik için emekli olacakmışsınız gibi emeklilik şartlarını yerine getirmiş olmanız lazım" diyerek süreç içindeki vatandaşı uyardı.

Prim gününün önemine vurgu yapan Karakaş, "Emeklilik şartlarını derken primi kastediyorum. 4500 gün primle emeklilikte kademeden emeklilik mümkün değil. Yarın da çıksa, 2027’de de çıksa böyle bir emekliliğe izin vermezler. Tıpkı EYT’de olduğu gibi diyoruz.”

