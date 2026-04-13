Rusya'dan beklenmedik 'Türkiye' kararı! Alarm seviyesine geçildi
ABD-İsrail ve İran arasındaki ateşkes sürerken Rusya'dan flaş bir hamle geldi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği alarm seviyesine geçti.
Rusya'nın Türkiye'deki diplomatik misyonları, Ortadoğu'da artan gerilim nedeniyle güvenlik önlemlerini artırıyor.
RİA Novosti'nin haberine göre, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, bölgedeki son gelişmeler ışığında "Rusya'nın dış temsilciliklerine yönelik tedbirleri tam olarak uyguladıklarını" doğruladı. Bu açıklama, ABD ile İran arasında devam eden savaş ve bölgedeki yayılma riski nedeniyle Türkiye'de bulunan Rus diplomatik personel ve tesislerine yönelik olası tehditlere karşı alındı.
Açıklamanın hemen öncesinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Pezeşkiyan, bu görüşmede Moskova'nın İran halkına sağladığı insani yardım ve uluslararası platformlarda İsrail ve ABD ile yaşanan çatışmada gerilimi azaltıcı yöndeki tutumu için teşekkür etti.
Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle savaşan bölgelere yakınlığı ve diplomatik nüfuzu göz önüne alındığında, savaş sırasında tüm taraflar için kilit bir merkez haline geldi. Rusya'nın Ankara, İstanbul ve diğer bölgelerdeki büyükelçiliği ve konsoloslukları, diplomatların, iş adamlarının ve muhaliflerin bölgeden transit geçişi için kritik öneme sahip.
Rusya'nın bu önlemleri artırması, çatışmanın yayılması durumunda olası misilleme veya protestolara karşı diplomatik misyonlarını koruma altına alma çabası olarak yorumlanıyor.
