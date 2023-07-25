Türkiye'nin yıldızı! Piştiği evde bayram havası oluyor! Hastaları anında ayağa kaldırıp yeniden sapasağlam koşturuyor

Türkiye'de en çok tercih edilen çorbaların başında işkembe çorbası geliyor. Piştiği evde bayram havası yaratan bu çorba ayrıca hastaları ayağa kaldırıp vitamin depolamasıyla da biliniyor. Türkiye'de en çok tüketilen yemeklerin başında işkembe çorbası geliyor. Çok sayıda vatandaşın sevdiği bu çorba, tadının yanı sıra faydalarıyla da hayli konuşuluyor. İşte işkembe çorbasının birçok kişi tarafından bilinmeyen faydaları...