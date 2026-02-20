Türkiye’nin yakın dostuna büyük şok! Rüşvet skandalı patlak verdi: Katar anlaşmasını derhal iptal edin

Mektuba ayrıca Avrupa Kokpit Derneği ile Avrupa Kabin Ekibi Derneği’nin yöneticileri de imza attı. Bu iki kuruluş ve üyeleri arasında Lufthansa ile Air France-KLM’nin de bulunduğu Avrupa Ağ Havayolları Birliği, ay başında anlaşmanın askıya alınması yönünde kamuoyuna açık çağrıda bulunmuştu. 2021 yılında varılan anlaşmanın iptal edilmesi yönündeki bu çağrı, Avrupa Birliği’nin Katar ile ilişkilerini derinleştirmeye çalıştığı bir dönemde geldi. AB, geçen yıl Aralık ayında Körfez ülkesiyle stratejik ortaklık görüşmelerine başlamış, aynı zamanda Katar ile daha fazla doğal gaz anlaşmasını kolaylaştırmayı hedeflediğini açıklamıştı.