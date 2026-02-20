  • İSTANBUL
Türkiye'nin yakın dostuna büyük şok! Rüşvet skandalı patlak verdi: Katar anlaşmasını derhal iptal edin

Avrupa’nın havacılık devleri Lufthansa, Air France-KLM ve SAS, yolsuzluk iddiaları nedeniyle Katar ile imzalanan "açık semalar" anlaşmasının askıya alınması için Avrupa Komisyonu’na rest çekti. Üst düzey bir AB yetkilisinin Katar Havayolları’ndan bedava uçuş kabul ettiği iddiasıyla görevden alınması, 2021’de varılan stratejik anlaşmayı şaibe altında bıraktı. Havayolu CEO’ları, şeffaflık sağlanana kadar Katar’ın Avrupa hava sahasına sınırsız erişiminin durdurulması gerektiğini savunuyor.

Avrupalı büyük havayolu şirketleri, Katar ile yapılan havacılık anlaşmasının iptal edilmesi için Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulundu. Çağrı, anlaşma müzakerelerini yürüten üst düzey bir AB yetkilisinin yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınmasının ardından geldi. Lufthansa, Air France-KLM ve SAS CEO’larının imzasını taşıyan ve Financial Times tarafından görülen mektup, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e gönderildi. Mektupta, Katar ile yapılan "açık semalar” anlaşmasına ilişkin "çözümlenmemiş ciddi endişelere” dikkat çekildi.

Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz ay ulaştırmadan sorumlu eski genel direktör Henrik Hololei’yi, Katar Havayolları’ndan ücretsiz uçuşlar kabul ettiği de dahil olmak üzere çeşitli yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından görevden aldı. 6 Şubat tarihli mektupta havayolu şirketlerinin CEO’ları, "Yolsuzluk, nüfuz kullanımı ve çıkar çatışmalarına ilişkin soru işaretleri giderilmediği sürece bu anlaşmanın olduğu gibi kalması mümkün değildir” ifadelerini kullandı. Mektupta ayrıca, "Müzakere koşulları en temel şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarını karşılamıyorken, AB havacılık pazarına sınırsız erişim tanıyan bir anlaşma geçici olarak uygulanmaya devam edemez” denildi.

Mektuba ayrıca Avrupa Kokpit Derneği ile Avrupa Kabin Ekibi Derneği’nin yöneticileri de imza attı. Bu iki kuruluş ve üyeleri arasında Lufthansa ile Air France-KLM’nin de bulunduğu Avrupa Ağ Havayolları Birliği, ay başında anlaşmanın askıya alınması yönünde kamuoyuna açık çağrıda bulunmuştu. 2021 yılında varılan anlaşmanın iptal edilmesi yönündeki bu çağrı, Avrupa Birliği’nin Katar ile ilişkilerini derinleştirmeye çalıştığı bir dönemde geldi. AB, geçen yıl Aralık ayında Körfez ülkesiyle stratejik ortaklık görüşmelerine başlamış, aynı zamanda Katar ile daha fazla doğal gaz anlaşmasını kolaylaştırmayı hedeflediğini açıklamıştı.

