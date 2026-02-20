Türkiye’nin yakın dostuna büyük şok! Rüşvet skandalı patlak verdi: Katar anlaşmasını derhal iptal edin
Avrupa’nın havacılık devleri Lufthansa, Air France-KLM ve SAS, yolsuzluk iddiaları nedeniyle Katar ile imzalanan "açık semalar" anlaşmasının askıya alınması için Avrupa Komisyonu’na rest çekti. Üst düzey bir AB yetkilisinin Katar Havayolları’ndan bedava uçuş kabul ettiği iddiasıyla görevden alınması, 2021’de varılan stratejik anlaşmayı şaibe altında bıraktı. Havayolu CEO’ları, şeffaflık sağlanana kadar Katar’ın Avrupa hava sahasına sınırsız erişiminin durdurulması gerektiğini savunuyor.