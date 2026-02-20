Bayraktar’ın kararı Türkiye tarihini değiştirdi! Pes etseydi ne olurdu?

azı insanlar vardır ki, sadece kendi ömürlerini değil, bir milletin kaderini de yeniden yazar… Özdemir Bayraktar, tam da bu cümleye sığacak ender şahsiyetlerden biriydi. Kısa süre önce yapılan belgeselin lansman döneminde değil de üzerinden bir müddet zaman geçince ve belgeseli ikinci kez izleyince yazmak istedim. “Özdemir Bayraktar: Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti” belgeseli, sadece bir mühendisin hayat hikâyesini anlatmıyor; aynı zamanda Türkiye’nin ‘yapamazsın’ denen her şeyi nasıl başardığının en somut, en duygusal ve en gurur verici belgesini sunuyor.