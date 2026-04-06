Füzeler düşürüldü! İran'dan Türkiye'ye saldırı açıklaması
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkye ve Azerbaycan'ı hedef almak üzereyken düşürülen füzelerle ilgili konuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Devlet Televizyonu üzerinden yaptığı açıklamalarda, son günlerde gündeme gelen Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik saldırı iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Bekayi, Tahran yönetiminin ne Türkiye topraklarına ne de Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne herhangi bir füze ya da insansız hava aracı saldırısı düzenlemediğini belirterek, “Bu yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi. Mevcut gerilimlerin ve yanlış anlaşılmaların ise liderler düzeyinde yürütülen diplomatik temaslar sayesinde büyük ölçüde giderildiğini ifade etti.
Bölgede artan tansiyonun arkasında dış aktörlerin olduğunu öne süren Bekayi, ABD ve İsrail’i hedef aldı. Sözcü, bu iki ülkenin “bölgede karışıklık çıkarmaya yönelik operasyonları sistematik şekilde yürüttüğünü” iddia ederek, bunun bir komplo teorisi değil, tekrarlanan bir strateji olduğunu savundu.
Komşu ülkelere de çağrıda bulunan Bekayi, “Hiçbir ülke kendi topraklarının İran’a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermemelidir” ifadelerini kullandı. Bu tür gelişmelerin bölgesel istikrarı doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.
Bekayi ayrıca, son günlerde İran’dan fırlatıldığı öne sürülen ve Türkiye’de Adana yönüne ilerlediği iddia edilen balistik füzeler ile Nahçıvan’daki havalimanını hedef aldığı ileri sürülen kamikaze İHA’lara ilişkin tartışmalara da dolaylı şekilde değindi. Bu tür “aldatıcı eylemlerin” savaşın yayılma riskini artırdığı uyarısında bulundu.
İsrail yönetimini de sert sözlerle eleştiren Bekayi, Tel Aviv’in bölgede barış ve istikrar arayışında olmadığını, aksine çatışmalardan çıkar sağladığını ileri sürdü. Bölgedeki gerilimin stratejik zorunluluklardan çok “kişisel ve grupsal çıkarlar” doğrultusunda şekillendiğini savunan İranlı yetkili, ülkesinin ise “kurallara dayalı uluslararası düzeni desteklediğini” söyledi.
