  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Füzeler düşürüldü! İran'dan Türkiye'ye saldırı açıklaması
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Füzeler düşürüldü! İran'dan Türkiye'ye saldırı açıklaması
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Füzeler düşürüldü! İran'dan Türkiye'ye saldırı açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkye ve Azerbaycan'ı hedef almak üzereyken düşürülen füzelerle ilgili konuştu.

1
#1
Foto - Füzeler düşürüldü! İran'dan Türkiye'ye saldırı açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Devlet Televizyonu üzerinden yaptığı açıklamalarda, son günlerde gündeme gelen Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik saldırı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

#2
Foto - Füzeler düşürüldü! İran'dan Türkiye'ye saldırı açıklaması

Bekayi, Tahran yönetiminin ne Türkiye topraklarına ne de Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne herhangi bir füze ya da insansız hava aracı saldırısı düzenlemediğini belirterek, “Bu yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi. Mevcut gerilimlerin ve yanlış anlaşılmaların ise liderler düzeyinde yürütülen diplomatik temaslar sayesinde büyük ölçüde giderildiğini ifade etti.

#3
Foto - Füzeler düşürüldü! İran'dan Türkiye'ye saldırı açıklaması

Bölgede artan tansiyonun arkasında dış aktörlerin olduğunu öne süren Bekayi, ABD ve İsrail’i hedef aldı. Sözcü, bu iki ülkenin “bölgede karışıklık çıkarmaya yönelik operasyonları sistematik şekilde yürüttüğünü” iddia ederek, bunun bir komplo teorisi değil, tekrarlanan bir strateji olduğunu savundu.

#4
Foto - Füzeler düşürüldü! İran'dan Türkiye'ye saldırı açıklaması

Komşu ülkelere de çağrıda bulunan Bekayi, “Hiçbir ülke kendi topraklarının İran’a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermemelidir” ifadelerini kullandı. Bu tür gelişmelerin bölgesel istikrarı doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.

#5
Foto - Füzeler düşürüldü! İran'dan Türkiye'ye saldırı açıklaması

Bekayi ayrıca, son günlerde İran’dan fırlatıldığı öne sürülen ve Türkiye’de Adana yönüne ilerlediği iddia edilen balistik füzeler ile Nahçıvan’daki havalimanını hedef aldığı ileri sürülen kamikaze İHA’lara ilişkin tartışmalara da dolaylı şekilde değindi. Bu tür “aldatıcı eylemlerin” savaşın yayılma riskini artırdığı uyarısında bulundu.

#6
Foto - Füzeler düşürüldü! İran'dan Türkiye'ye saldırı açıklaması

İsrail yönetimini de sert sözlerle eleştiren Bekayi, Tel Aviv’in bölgede barış ve istikrar arayışında olmadığını, aksine çatışmalardan çıkar sağladığını ileri sürdü. Bölgedeki gerilimin stratejik zorunluluklardan çok “kişisel ve grupsal çıkarlar” doğrultusunda şekillendiğini savunan İranlı yetkili, ülkesinin ise “kurallara dayalı uluslararası düzeni desteklediğini” söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

iranın yarısı türk ve türkiye dostu, yarısı türk ve türkiye düşmanı... bu savaş türklerin üzerine gidemeyecekleri ortam oluşturdu. ancak iran derin devletinin de bir aklı var ve bu hep bize muhalif...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Tamar Tanrıyar’dan Bomba Detaylar: "Elimde Hepsinin Görüntüsü Var!"
Gündem

Tamar Tanrıyar’dan Bomba Detaylar: "Elimde Hepsinin Görüntüsü Var!"

CHP’li belediyelerde sular durulmuyor. "Değişim" iddialarıyla koltuğa oturan CHP yönetiminin maskesi, Dubai’den gelen şok görüntüler ve gaze..
796 Taliban üyesi öldürüldü!
Dünya

796 Taliban üyesi öldürüldü!

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan gerilim giderek şiddetlendi. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan’a düzenlenen s..
İsfahan'da ABD'ye ağır darbe: Dev nakliye uçakları un ufak oldu!
Gündem

İsfahan'da ABD'ye ağır darbe: Dev nakliye uçakları un ufak oldu!

ABD-İsrail şer ittifakı ile İran arasındaki gerilim tam sahaya yayıldı. İran hava sahasında son 24 saat içerisinde ABD'ye ait tam 4 uçağın i..
İstila şebekesine büyük operasyon: 51 kişi gözaltına alındı
Gündem

İstila şebekesine büyük operasyon: 51 kişi gözaltına alındı

Türkiye’nin huzuruna kasteden göçmen kaçakçılarına ve "sahte belge" tacirlerine yönelik operasyonların düğmesine bu sabah basıldı. İstanbul ..
245 bin kişinin sigortası iptal: SGK sahtecilik ağını çökertti
Gündem

245 bin kişinin sigortası iptal: SGK sahtecilik ağını çökertti

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sahte sigortalılık ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürüttüğü kapsamlı denetimlerde 245 bin 740 kişin..
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınmıştı! Sertel Selim’den ilk açıklama geldi
Gündem

MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınmıştı! Sertel Selim’den ilk açıklama geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Teşkilatı ve bağlı bulunan 39 ilçe teşkilatı, parti genel merkezi tarafından feshedilmişti. Gör..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23