Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Ölsek de satmayız' diyorlardı! 20 adet Su-57 savaş uçağı geliyor

Rusya'nın kimseye satmaya yanaşmadığı 5. nesil savaş uçağı SU-57'lerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Uçaklar o ülkenin envanterine giriyor. Detaylar belli oldu.

Rusya'nın bugüne kadar ihracatına mesafeli yaklaştığı beşinci nesil Su-57 savaş uçağı ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Uluslararası savunma kulislerinde konuşulanlara göre Çin'in, Moskova yönetimiyle kritik bir temas kurarak bu gelişmiş savaş uçağından 20 tanesini envanterine katmak istediği öne sürüldü.

Daha önce yalnızca sınırlı sayıda ülkeye sunulabileceği belirtilen Su-57 savaş uçağı, Rusya'nın en ileri hava platformlarından biri olarak biliniyor. Düşük görünürlük (stealth) özellikleri, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş radar sistemleriyle öne çıkan uçak, özellikle ABD yapımı F-35 Lightning II ve F-22 Raptor gibi beşinci nesil savaş uçaklarına karşı denge unsuru olarak değerlendiriliyor.

İddialara göre Çin'in Su-57 savaş uçağı hamlesinin arkasında, kendi geliştirdiği Chengdu J-20 savaş uçağı programını daha ileri taşımak ve Rus teknolojisinden faydalanmak isteği yatıyor. Uzmanlar, olası bir satışın yalnızca askeri değil, aynı zamanda teknolojik iş birliği açısından da büyük sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan Rusya'nın bugüne kadar Su-57 savaş uçağı konusunda oldukça temkinli davrandığı biliniyor. Moskova yönetimi, Su-57 savaş uçaklarının stratejik önemini gerekçe göstererek geniş çaplı ihracata sıcak bakmamıştı. Ancak son dönemde değişen jeopolitik dengeler ve savunma iş birliklerinin yeniden şekillenmesi, bu politikanın esneyebileceği yorumlarına neden oldu.

Su-57 savaş uçağı konusuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, savunma çevreleri gelişmeleri yakından izliyor. Eğer iddialar gerçeğe dönüşürse, bu satış küresel askeri dengelerde yeni bir sayfa açabilir. Özellikle Asya-Pasifik bölgesinde güç rekabetinin daha da kızışabileceği belirtiliyor.

KAYNAK: STAR

