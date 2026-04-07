Sovyet efsanesi geri döndü! Yeniden sahneye çıktı '1,1 milyar dolar verelim bize satın' teklifi yapılmıştı! Sabancı Holding'den flaş hamle
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'1,1 milyar dolar verelim bize satın' teklifi yapılmıştı! Sabancı Holding'den flaş hamle

Akçansa’daki yüzde 39.72’lik payına 1,1 milyar dolar teklif edilen Sabancı Holding, bir başka iştiraki hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar'ın katılımıyla Atina'da düzenlenen basın toplantısında, şirketin son yıllarda imza attığı stratejik yatırımlar, küresel yapı malzemeleri oyuncusuna dönüşme süreci ve gelecek yatırımlarına ilişkin vizyonu açıkladı.

Toplantıda aktarılan bilgiye göre, Çimsa, kararlı büyümesine devam ederken, dünyanın 3 farklı kıtasındaki üretim tesislerinde 15 milletten 2 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Çimsa'nın büyüme yolculuğunun merkezinde ise Türkiye de bulunuyor.

Çimsa, aynı çatı altında gri, beyaz ve kalsiyum alüminat çimento (CAC) üretimi gerçekleştirebilen önemli bir tesis konumunda bulunan Mersin fabrikası başta olmak üzere Türkiye'deki tesislerinden dünyada 80'e yakın ülkeye ihracat yapıyor.

Şirket aynı zamanda İspanya, İrlanda ve ABD'deki tesisleriyle dünyanın rekabetçi pazarlarında lokal üretici olarak faaliyet gösteriyor.

Basın toplantısında konuşan Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, 2019 sonunda yaklaşık 300 milyon dolar seviyesinde olan satışlarını 2025 sonunda 1,1 milyar dolara taşıdıklarını anlattı.

Zenar, cirolarını 6 yılda dolar bazında neredeyse 4 katına çıkardıklarına işaret ederek, aynı dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi karlarını (FAVÖK) 55 milyon dolardan 200 milyon doları aşan bir seviyeye yükselttiklerini belirtti.

Çimsa'nın 2030 yol haritası kapsamında hedefinin ciroyu 2,5 milyar dolara ulaştırmak olduğunu vurgulayan Zenar, şunları kaydetti:

"Büyüme stratejileriyle uyumlu gördüğümüz satın almalar konusunda 'iştahlı' olacağız. 2024 yılında tamamlanan Mannok alımıyla Sabancı Topluluğu tarihinin en büyük yurt dışı satın alımını yaptık. Önümüzdeki dönem için de yeni yatırım fırsatlarını her zaman takip ediyoruz. Burada en büyük kriterimiz, bizim stratejimizle uyumlu olması. Türkiye, Avrupa ve ABD yeni yatırımlar için odaklandığımız bölgeler."

Zenar, özellikle Avrupa ve ABD'de yaptıkları yatırımlarla ölçeklenebilir büyümenin izinde olduklarına işaret ederek, küresel marka olmanın yolunun sadece ihracat odaklı düşünmeyip, yurt dışındaki varlığın da güçlendirilmesinden geçtiğini söyledi.

Tamar Tanrıyar’dan Bomba Detaylar: "Elimde Hepsinin Görüntüsü Var!"
Gündem

Tamar Tanrıyar’dan Bomba Detaylar: "Elimde Hepsinin Görüntüsü Var!"

CHP’li belediyelerde sular durulmuyor. "Değişim" iddialarıyla koltuğa oturan CHP yönetiminin maskesi, Dubai’den gelen şok görüntüler ve gaze..
796 Taliban üyesi öldürüldü!
Dünya

796 Taliban üyesi öldürüldü!

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan gerilim giderek şiddetlendi. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan’a düzenlenen s..
İsfahan'da ABD'ye ağır darbe: Dev nakliye uçakları un ufak oldu!
Gündem

İsfahan'da ABD'ye ağır darbe: Dev nakliye uçakları un ufak oldu!

ABD-İsrail şer ittifakı ile İran arasındaki gerilim tam sahaya yayıldı. İran hava sahasında son 24 saat içerisinde ABD'ye ait tam 4 uçağın i..
İstila şebekesine büyük operasyon: 51 kişi gözaltına alındı
Gündem

İstila şebekesine büyük operasyon: 51 kişi gözaltına alındı

Türkiye’nin huzuruna kasteden göçmen kaçakçılarına ve "sahte belge" tacirlerine yönelik operasyonların düğmesine bu sabah basıldı. İstanbul ..
245 bin kişinin sigortası iptal: SGK sahtecilik ağını çökertti
Gündem

245 bin kişinin sigortası iptal: SGK sahtecilik ağını çökertti

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sahte sigortalılık ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürüttüğü kapsamlı denetimlerde 245 bin 740 kişin..
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınmıştı! Sertel Selim’den ilk açıklama geldi
Gündem

MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınmıştı! Sertel Selim’den ilk açıklama geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Teşkilatı ve bağlı bulunan 39 ilçe teşkilatı, parti genel merkezi tarafından feshedilmişti. Gör..
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23