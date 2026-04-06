Kuruluş Orhan'dan üzen haber! Veda ediyor
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerini başarıyla devam ettiren
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerini başarıyla devam ettiren
üçlü konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla yayın macerasını tüm hızıyla sürdüren Kuruluş Orhan'da dengeleri altüst edecek bir ayrılık yaşanacak.
Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını, Bülent İşbilen'in yönetmenliğini üstlendiği Kuruluş Orhan'dan ayrılanlar kervanına bu kez Yiğit Uçan da katıldı.
KURULUŞ ORHAN'DA ÜZÜCÜ VEDA! KİMSE AYRILACAĞINI BEKLEMİYORDU - Haber7'de yer alan habere göre; Yiğit Uçan, Kuruluş Osman döneminden bu yana hikayede önemli bir yere sahip olan karakteriyle adından geniş kitlelere söz ettiriyordu. 2019 yılında başlayan dizide Boran Alp rolüyle kameralar karşısına geçen oyuncu, Kuruluş Orhan sürecinde de aynı karakterle yoluna devam etmişti.
Ancak alınan yeni karar doğrultusunda başarılı oyuncu Yiğit Uçan’ın Bozdağ Film imzalı Kuruluş Orhan'ındaki hikayesinin sonuna geldiği öğrenildi.
Bilindiği üzere Yiğit Uçan oyunculuk kariyerinde Kurt Kanunu, Filinta, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Söz, Mehmetçik Kut'ül Amare, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman ve Kuruluş Orhan gibi projelerde kameralar karşısına geçmişti.
