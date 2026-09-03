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Türkiye'nin ünlü dönercisinden skandal: Yüzbinlerce müşteri şokta

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Türkiye'nin ünlü dönercisinden skandal: Yüzbinlerce müşteri şokta

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye'nin ünlü dönercisi Baydöner'e 1 milyonluk veri çaldırma cezası kesildiğini duyurdu.

#1
Foto - Türkiye'nin ünlü dönercisinden skandal: Yüzbinlerce müşteri şokta

Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden Baydöner, bilgi güvenliği süreçlerindeki zafiyet nedeniyle ağır bir siber ihlalle karşı karşıya kaldı. Çalışan bilgisayarı üzerinden sistemlere sızan hackerlar, yüz binlerce müşterinin verisini ele geçirdi.

#2
Foto - Türkiye'nin ünlü dönercisinden skandal: Yüzbinlerce müşteri şokta

Diken’in haberine göre, siber saldırganlar, Baydöner'in bilgi işlem birimindeki bir personelin bilgisayarına erişerek kullanıcı adı ve şifreleri ele geçirdi.

#3
Foto - Türkiye'nin ünlü dönercisinden skandal: Yüzbinlerce müşteri şokta

Sistemde ilerleyen hackerlar; 505 bin 337 müşterinin adı-soyadı, cinsiyeti, e-postası, telefon numarası ve yaşadığı şehir bilgilerini çaldı. Olay, hackerların şirket yöneticisine ellerindeki verilerle ilgili mesaj atması üzerine ortaya çıktı.

#4
Foto - Türkiye'nin ünlü dönercisinden skandal: Yüzbinlerce müşteri şokta

İhlalin bildirilmesi üzerine inceleme başlatan KVKK, veri güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması gerekçesiyle 800 bin TL, etkilenen kişilere zamanında bildirim yapılmaması nedeniyle de 200 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL ceza uyguladı. Kurum kararında; sisteme sızıldığında haber verecek bir alarm altyapısının bulunmadığı ve çalışanlara yönelik veri koruma eğitimlerinin yetersiz kaldığı vurgulandı.

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