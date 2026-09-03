Türkiye'nin ünlü dönercisinden skandal: Yüzbinlerce müşteri şokta
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye'nin ünlü dönercisi Baydöner'e 1 milyonluk veri çaldırma cezası kesildiğini duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye'nin ünlü dönercisi Baydöner'e 1 milyonluk veri çaldırma cezası kesildiğini duyurdu.
Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden Baydöner, bilgi güvenliği süreçlerindeki zafiyet nedeniyle ağır bir siber ihlalle karşı karşıya kaldı. Çalışan bilgisayarı üzerinden sistemlere sızan hackerlar, yüz binlerce müşterinin verisini ele geçirdi.
Diken’in haberine göre, siber saldırganlar, Baydöner'in bilgi işlem birimindeki bir personelin bilgisayarına erişerek kullanıcı adı ve şifreleri ele geçirdi.
Sistemde ilerleyen hackerlar; 505 bin 337 müşterinin adı-soyadı, cinsiyeti, e-postası, telefon numarası ve yaşadığı şehir bilgilerini çaldı. Olay, hackerların şirket yöneticisine ellerindeki verilerle ilgili mesaj atması üzerine ortaya çıktı.
İhlalin bildirilmesi üzerine inceleme başlatan KVKK, veri güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması gerekçesiyle 800 bin TL, etkilenen kişilere zamanında bildirim yapılmaması nedeniyle de 200 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL ceza uyguladı. Kurum kararında; sisteme sızıldığında haber verecek bir alarm altyapısının bulunmadığı ve çalışanlara yönelik veri koruma eğitimlerinin yetersiz kaldığı vurgulandı.
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