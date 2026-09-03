Türkiye'nin ünlü dönercisinden skandal: Yüzbinlerce müşteri şokta

İhlalin bildirilmesi üzerine inceleme başlatan KVKK, veri güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması gerekçesiyle 800 bin TL, etkilenen kişilere zamanında bildirim yapılmaması nedeniyle de 200 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL ceza uyguladı. Kurum kararında; sisteme sızıldığında haber verecek bir alarm altyapısının bulunmadığı ve çalışanlara yönelik veri koruma eğitimlerinin yetersiz kaldığı vurgulandı.