Türkiye'nin ünlü holdinginden petrol bombası
Çalık Holding'e bağlı Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Mardin’in Savur ilçesinde sondaj aramalarına başlıyor.
Mardin’in Savur ilçe sınırları içinde bir adet sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak.
Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Mardin İli, Savur İlçesi, İşgören Mahallesi, ARİ/ÇPA/K/M45- D2-1 ruhsat numaralı sahada, Batı Çalıktepe-5 arama alanında bulunan 7 adet lokasyonda petrol arama ve çıkarma çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor.
9,6 milyon Lira değerindeki proje kapsamında yaklaşık 22 bin m2 alanda Batı Çalıktepe-5 lokasyonunda petrol arama çalışması yapılacak. Faaliyet alanında döner sondaj yöntemi kullanılacak.
Alanda yapılacak sismik çalışmalar sonucunda kuyular açılacak ve sondaj işlemi ile bu alandaki petrol varlığı belirlenecektir. Bu çalışmalar ile alandaki petrolün varlığı ve özellikleri belirlenecek. Kaynak: Enerji Günlüğü
