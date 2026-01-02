Emlak vergisinde kiritik detay: Bu ayrıntıyı kaçıran fazla ödeyecek!

  • İSTANBUL
Ekonomi
Gelir idaresi'nin emlak vergisi artış oranı tutarı bellli olurken, yeni oluşan sokak ve caddelerde takdir komisyonu birim değerleri doğrudan vergi matrahına yansıtılacak.

Gelir İdaresi’nin yayımladığı tebliğe göre emlak vergisi 2026 yılında genel olarak iki katına çıkacak. Ancak yeni açılan sokak ve caddelerde bulunan taşınmazlar için bu sınır uygulanmayacak ve vergiler takdir komisyonlarının belirlediği yüksek değerler üzerinden hesaplanacak. Bu nedenle yeni sokak ve caddelerdeki ev ve arsalar için emlak vergisi iki katı da aşabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, emlak vergisinin uygulanmasına ilişkin tebliği yayınladı. Tebliğe göre, yeni sokak ve caddelerde, takdir komisyonlarının belirlediği oranlar aynen uygulanacak. Yeni cadde ve sokaklarda yasa değişikliği ile yaşama geçirilen 2 katı sınırlaması geçersiz olacak.

Bu durum, bu binaların yüksek vergi ödemesine neden olacak. Tebliğde, “Arsa veya arazinin herhangi bir sebeple takdir dışı kalması veya yeni cadde ve sokak oluşması gibi nedenlerle 2025 yılına ait birim değerin bulunmaması halinde, bu arsa ve araziler için 2026 yılına ilişkin takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerler esas alınacaktır.” denildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, emlak vergisinin uygulanmasına ilişkin tebliği yayınladı. Tebliğe göre, yeni sokak ve caddelerde, takdir komisyonlarının belirlediği oranlar aynen uygulanacak. Yeni cadde ve sokaklarda yasa değişikliği ile yaşama geçirilen 2 katı sınırlaması geçersiz olacak. Bu durum, bu binaların yüksek vergi ödemesine neden olacak. Tebliğde, “Arsa veya arazinin herhangi bir sebeple takdir dışı kalması veya yeni cadde ve sokak oluşması gibi nedenlerle 2025 yılına ait birim değerin bulunmaması halinde, bu arsa ve araziler için 2026 yılına ilişkin takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerler esas alınacaktır.” denildi.

YÜZDE 1000 ARTIŞ Takdir komisyonları, 2025 yılında yüzde 1000 gibi yüksek artışlara gitti ve yeni bir cadde oluşması halinde, mükellefler, emlak vergilerini yasa ile yapılan indirime göre değil, takdir komisyonunun belirlediği yüksek orana göre yapacak.

ÜÇ YILLIK ZAM TAKVİMİ NETLEŞTİ Tebliğdeki bir başka önemli ayrıntı ise bir bina veya arazinin mükellefinin değişmesi halinde, takdir komisyonlarının belirlediği oranların dikkate alınacak olması.

Tebliğde, “Bina ve arazinin değerlerinde yüzde 25'i aşan oranda artma veya eksilme olması, yeni bina inşa edilmesi” gibi durumlarda, yani değer artışı yaşanması halinde, yine takdir komisyonlarının belirlediği oranlar esas alınacak.

Tebliğ de bu durum için, “2026 yılında uygulanmak üzere 2025 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınacak, ancak bu değerler, ilk yıl olan 2026 yılında, 2025 yılına ilişkin uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecektir.” denildi./ kaynak: Türkiye Gazetesi

