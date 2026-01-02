Emlak vergisinde kiritik detay: Bu ayrıntıyı kaçıran fazla ödeyecek!

Gelir İdaresi Başkanlığı, emlak vergisinin uygulanmasına ilişkin tebliği yayınladı. Tebliğe göre, yeni sokak ve caddelerde, takdir komisyonlarının belirlediği oranlar aynen uygulanacak. Yeni cadde ve sokaklarda yasa değişikliği ile yaşama geçirilen 2 katı sınırlaması geçersiz olacak. Bu durum, bu binaların yüksek vergi ödemesine neden olacak. Tebliğde, “Arsa veya arazinin herhangi bir sebeple takdir dışı kalması veya yeni cadde ve sokak oluşması gibi nedenlerle 2025 yılına ait birim değerin bulunmaması halinde, bu arsa ve araziler için 2026 yılına ilişkin takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerler esas alınacaktır.” denildi.