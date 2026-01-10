Türkiye'nin ünlü dönercisi: Milyonlarca Türk'ün vazgeçilmeziydi krizi yaşayıp iflas etmişti... Yeni gelişme yaşandı

Alacaklılara konuyla ilgili şu uyarılar yapıldı: "Geçici mühlet tarihi olan 17.06.2025 tarihinden önce doğmuş veya konkordatoya tabi alacaklarının; 1-Toplam miktarını (anapara ve fer’ileri ayrı ayrı gösterilecek şekilde) 2-Rehinli olan kısım için rehin, ipotek belgelerini, 3-Vadesini, 4-Geciktirici koşula bağlı olup olmadığını, 5-İmtiyazlı, rehinli, adi alacak olup olmadığını ve kırımlı tutarlarını ayrı ayrı belirtmek sureti ile bildirmeleri, 6-Faiz işletilmiş ise (07.11.2025 Kesin Mühlet Tarihine Kadar) hesaplama tablosunu da açıkça gösterecek ve faiz oranlarını da açıklayacak şekilde, dövizli alacakların geçici mühlet tarihi (17.06.2025) kıymetinde hesaplanarak dayanak evraklarının onaylı sureti ile birlikte ıslak imzalı olarak teslim etmeleri veya göndermeleri gerekmektedir. Yukarıdaki maddelerde anlatıldığı üzere usulüne uygun (anapara geçici mühlet tarihi itibariyle, varsa faizler ise kesin mühlet tarihi itibariyle) hesaplanmamış bildirimlerin geçersiz olacağı ilan olunur."