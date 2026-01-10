  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin ünlü dönercisi: Milyonlarca Türk'ün vazgeçilmeziydi krizi yaşayıp iflas etmişti... Yeni gelişme yaşandı Milyonlarca Türk etkilenecek: Hastaneler peş peşe iflas etti Astronotların bilinmeyen dünyası: Uzayda yapılması yasak olanlar Türk kahvesi caydırıcı bir güç ama soda suyu ile tüketirken dikkat edin! Çok ilginç bu gerçeği kimse bilmiyor: Baskı artıyor Uzman isim: Uzun yaşam konusunda uyarı yaptı! Uyku için 10 sır... Yoğun çaba gösterip şikayet edenler bunu yapıyor Türkiye'nin hamlesi Afganistan'ı rahatsız etti: Gerçek durumdan habersizler Evlerden eksik etmeyin! Her gün mandalina yerseniz vücudunuzda bakın neler değişiyor
Aktüel
4
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin ünlü dönercisi: Milyonlarca Türk'ün vazgeçilmeziydi krizi yaşayıp iflas etmişti... Yeni gelişme yaşandı
Giriş Tarihi:

Türkiye'nin ünlü dönercisi: Milyonlarca Türk'ün vazgeçilmeziydi krizi yaşayıp iflas etmişti... Yeni gelişme yaşandı

Konkordato haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye genelinde 250’den fazla şubesiyle hizmet veren Türk mutfağının vazgeçilmez döner devi Ekrem Coşkun Döner ekonomik sıkıntılar sonucu kriz ile karşıya kalıp iflas etmişti, Konkordato sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Türkiye'nin ünlü dönercisi: Milyonlarca Türk'ün vazgeçilmeziydi krizi yaşayıp iflas etmişti... Yeni gelişme yaşandı

Türkiye genelinde 250 şubesi bulunan döner zinciri Ekrem Coşkun, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2025'in Haziran ayında konkordato başvurusu yapmıştı. 17 Haziran 2025 tarihinden itibaren 3 aylık geçici mühlet verilen ve 7 Kasım 2025 tarihinde ise 1 yıl kesin mühlet verilen Ekrem Coşkun Döner ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - Türkiye'nin ünlü dönercisi: Milyonlarca Türk'ün vazgeçilmeziydi krizi yaşayıp iflas etmişti... Yeni gelişme yaşandı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, alacaklıların alacaklarını bildirmeleri için 15 günlük süre tanıdı. Bildirimde bulunmayanların borçlu bilançosunda kayıtlı tutar üzerinden işlemi yapılacak. Kayıtlı olmayanlar ise alacaklılar toplantısına dahil edilmeyecek. Başvurular; bizzat, noter onaylı vekâletnameye sahip temsilciler aracılığıyla ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla Konkordato Komiserliği bürosuna yapılabilecek.

#3
Foto - Türkiye'nin ünlü dönercisi: Milyonlarca Türk'ün vazgeçilmeziydi krizi yaşayıp iflas etmişti... Yeni gelişme yaşandı

Alacaklılara konuyla ilgili şu uyarılar yapıldı: "Geçici mühlet tarihi olan 17.06.2025 tarihinden önce doğmuş veya konkordatoya tabi alacaklarının; 1-Toplam miktarını (anapara ve fer’ileri ayrı ayrı gösterilecek şekilde) 2-Rehinli olan kısım için rehin, ipotek belgelerini, 3-Vadesini, 4-Geciktirici koşula bağlı olup olmadığını, 5-İmtiyazlı, rehinli, adi alacak olup olmadığını ve kırımlı tutarlarını ayrı ayrı belirtmek sureti ile bildirmeleri, 6-Faiz işletilmiş ise (07.11.2025 Kesin Mühlet Tarihine Kadar) hesaplama tablosunu da açıkça gösterecek ve faiz oranlarını da açıklayacak şekilde, dövizli alacakların geçici mühlet tarihi (17.06.2025) kıymetinde hesaplanarak dayanak evraklarının onaylı sureti ile birlikte ıslak imzalı olarak teslim etmeleri veya göndermeleri gerekmektedir. Yukarıdaki maddelerde anlatıldığı üzere usulüne uygun (anapara geçici mühlet tarihi itibariyle, varsa faizler ise kesin mühlet tarihi itibariyle) hesaplanmamış bildirimlerin geçersiz olacağı ilan olunur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!
Gündem

Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!

Başkent Ankara'yı hizmete aç bırakan, vatandaşları susuzluğa mahkûm eden CHP’li Mansur Yavaş, belediye Meclisi’nde hesap sorulunca çareyi sa..
Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu
Gündem

Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu

Suriye ordusunun terör örgütü PKK-SDG unsurlarına yönelik başlattığı kararlı operasyonlar meyvesini veriyor. Sahadaki askeri başarıların ard..
Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor
Gündem

Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor

Terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Halep kent merkezindeki sivil yerleşim yerlerine ve askeri noktalara düzenlediği havan ve roketli saldırıl..
Sezen Aksu karantinaya alındı
Gündem

Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya giren Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve h..
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağışlı geçecek
Yerel

Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağışlı geçecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hava durumuna i..
Bilim insanları uyardı: Şişe suyu içenler bunu bilmiyor
Sağlık

Bilim insanları uyardı: Şişe suyu içenler bunu bilmiyor

Yeni bir araştırma, her gün şişe suyu tüketen kişilerin yılda ortalama 90 bin daha fazla mikroplastik parçacığını vücutlarına aldığını ortay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23