Türkiye'nin ünlü altın madenine kuşkulara neden olan ortak: Resmen masaya oturuldu
Balıkesir'deki altın madeni için küresel ölçekte öne çıkan maden ve enerji şirketiyle ortaklık kuruluyor. Ortaklık kurulan şirketin geçmişi tartışmalara neden oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Balıkesir'deki altın madeni için küresel ölçekte öne çıkan maden ve enerji şirketiyle ortaklık kuruluyor. Ortaklık kurulan şirketin geçmişi tartışmalara neden oldu.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Balıkesir’in Altı Eylül ve İvrindi ilçelerinde altın madeni işleten CVK Madencilik, küresel emtia devi Trafigura ile masaya oturdu.
Şirket, küresel emtia şirketi Trafigura ile mevcut ticari ilişkilerini stratejik ortaklığa taşımayı hedefleyen niyet ve temel şartlar belgesi imzaladı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, planlanan iş birliğinin özellikle Sarıalan Altın İşletmesi, Yenipazar Polimetalik Maden İşletmesi Projesi ile şirketin krom operasyonlarının geliştirilmesi ve kapasite artışı çalışmalarını desteklemesi hedefleniyor.
Ayrıca küresel emtia şirketinin, CVK Madencilik'in mevcut ve yeni madencilik projelerine ilişkin ön alım anlaşmaları ve ön finansman imkânı sağlaması ile teknik destek vermesi öngörülüyor.
Ancak küresel emtia ticaretinin önde gelen şirketlerinden Trafigura Pte. Ltd., çevrecilerin çok yakından tanıdığı bir şirket. 1993 yılında kurulan, merkezi Singapur'da bulunan çok uluslu bir emtia şirketinin Cenevre, Houston, Montevideo ve Mumbai'de önemli bölgesel merkezleri bulunuyor.
Şirket, 2006 yılında Afrika ülkesi Fildişi sahiline zehirli atık dökümü ile uluslararası kamuoyunun gündemine geldi. Trafigura Beheer BV tarafından kiralanan Probo Koala adlı gemi, zehirli atıkları Fildişi Sahili'ndeki bir atık işleme şirketine boşalttı ve bu şirket de atıkları Abidjan limanında bertaraf etmesiyle çok ciddi bir sağlık krizi yaşandı.
İddiaya göre çok sayıda kişi atıklar nedeniyle ölürken 26 bin kişi zehirlenerek tedavi altına alındı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23