Trump yönetiminden göçmenlere ağır darbe! Yeşil kart hayali kuran milyonlar perişan oldu!

Göçmen hakları kuruluşları, uygulamanın geçmişte büyük bir kafa karışıklığı ve korkuya sebep olduğunu, birçok göçmen aile ile ABD vatandaşı çocuklarının yasal olarak hak kazandıkları sağlık ve sosyal yardım programlarına başvurmaktan vazgeçtiğini hatırlattı. Protecting Immigrant Families Coalition İcra Direktörü Adriana Cadena, düzenlemeyi göçmen ailelere yönelik doğrudan bir saldırı olarak nitelendirerek, Trump yönetiminin göç politikalarını önyargı ve siyasi hesaplarla şekillendirdiğini, bunun toplum sağlığına ve ekonomik güvenliğe zarar vereceğini söyledi. National Immigration Law Center Kıdemli Politika Danışmanı Sarah Krieger ise düzenlemenin göçmenleri doktora gitmekten, marketten gıda almaktan ve hatta vergi beyannamesi vermekten bile korkar hale getireceğini savundu. Krieger, Trump yönetiminin bu adımla korku ve kaosu derinleştirerek yalnızca beyaz ve çok zengin kesimlerin kabul gördüğü bir Amerika üretmeye çalıştığını belirtirken, düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Kaynak: İLKHA