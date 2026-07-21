Çocuklarımız saldırı altında! Hem paramızı alıp hem çıplaklığı dayatıyorlar…

Eski AK Parti Milletvekili Said Yüce de geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başta LC Waikiki olmak üzere tüm giyim üreticilerine çağrıda bulunmuştu. Yüce, paylaşımında hassasiyet sahibi ailelerin çocukları ve torunları için "Allah'ın rızasına uygun kıyafet" bulmakta zorlandıklarını dile getirdiğini belirterek, "Bu sesleri duymuyor olmanız mümkün değil" ifadelerini kullandı. Mevcut ürün yelpazesini eleştiren Yüce, "Küçücük, daracık, kısacık, vücuda yapışan şortlar, pantolonlar ve etekler her yerde var. Dükkan dükkan, mağaza mağaza, AVM AVM gezdikleri halde ne yazık ki ahlaka uygun kıyafet isteyenler aradıklarını bulamıyorlar" dedi. Paylaşımında, "Amerika ve Avrupa siyonist menşeli zındıka komiteleri ve onların yerli işbirlikçileri moda adı altında Müslüman toplumları ve nesillerimizi zehirliyorlar." ifadelerine de yer veren Yüce, mağazalarda bu taleplere yönelik özel bölümler oluşturulmasını önerdi. Yüce, "Hiç olmazsa ahlaklı ve imanlı nesiller yetiştirmek isteyenlere istedikleri ürünleri bulabilecekleri mağazalarda bunlara özel reyonlar ayırmak iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.