Çocuklarımız saldırı altında! Hem paramızı alıp hem çıplaklığı dayatıyorlar…

Dünyada yaklaşık 280 milyar dolarlık, Türkiye’de ise 3 milyar dolarlık dev bir ekonomik hacme ulaşan çocuk giyimi sektörü hızla büyüyor. Ancak pazarın büyüklüğüne karşın estetik, yaşa uygunluk ve tasarım etiği konusunda yasal bağlayıcılığı olan standartların bulunmaması kamuoyunda büyük tepki topluyor. Çocuk ve bebek tekstili, hazır giyim sektörünün en hızlı büyüyen ilk 3 segmentinden biri durumunda. Ancak Ticaret Bakanlığı ve standart kuruluşları genel olarak ip, kordon veya kanserojen boya gibi fiziksel ve kimyasal güvenlik kriterlerini denetlerken; kıyafetlerin yaşa uygunluğu, çocuk masumiyetini koruması veya yetişkin tarzlarının kopyalanması konularında yasal sınır bulunmuyor. Kamuoyunda giderek yükselen sesler, devletin ve ilgili bakanlıkların sektöre sadece tekstil kalitesi açısından değil, çocuk koruma ilkeleri açısından da müdahale etmesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre öncelikle göre çocuk kıyafetlerinin kesim, dekolte ve kalıp sınırlarını belirleyen yasal bir "Yaşa Uygun Tasarım Standartları" mevzuatı çıkarılmalı. Reyonlardaki modeller için yaş grubunun fiziksel ve pedagojik gelişimine uygunluk kriterleri aranmalı. Çocuk estetiğini bozan ve yetişkin modasını küçük bedenlere zorlayan markalara karşı caydırıcı etik denetimler uygulanmalı.