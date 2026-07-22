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Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in 'Yeni Parti’sine ilk yorum... Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz

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Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in 'Yeni Parti’sine ilk yorum... Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz

#1
Foto - Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in 'Yeni Parti’sine ilk yorum... Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz

Mahkeme kararıyla koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi bölerek "Yeni Parti" kuracağını açıklayan Özgür Özel ve ekibinin arkasından bakakalırken, milletvekillerine "sessiz kalın" talimatı vermek zorunda kaldı. Kendisini destekleyen vekillerle basına kapalı toplantı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, iç kavganın CHP’yi tamamen batırmasından korktuğu için eleştiri yapılmasını yasakladı.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in 'Yeni Parti’sine ilk yorum... Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz

CHP'den ayrılma kararı alan Özgür Özel'in kuracağı Yeni Parti'ye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir toplantı yapan Kılıçdaroğlu'nun, "Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı." dediği öğrenildi.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in 'Yeni Parti’sine ilk yorum... Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz

CHP’de mahkemenin mutlak butlan kararından sonra genel başkanlık görevini Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakmak zorunda kalan Özgür Özel, partisiyle yollarını ayırma kararı aldı. Bugün TBMM'de son kez CHP'nin grup toplantısına başkanlık eden Özel, Yeni Parti'yi kuracaklarını açıkladı.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in 'Yeni Parti’sine ilk yorum... Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz

KILIÇDAROĞLU'NDAN "SESSİZ KALACAĞIZ" TALİMATI Özel'in ayrılığına ilk yorum geldi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine, Özgür Özel ve partiden ayrılacak diğer isimlerle ilgili olumsuz yorumda bulunmayacaklarını söyledikleri öğrenildi.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in 'Yeni Parti’sine ilk yorum... Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz

"OLUMSUZ AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIZ" Kılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidar yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı “şerefsiz” gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız."

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