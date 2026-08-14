Türkiye'nin tüm çabalarını hiçe saymışlardı: Ankara son teklifini iletti

Fidan, Karadeniz'deki gelişmelere ilişkin, "İlk önce askeri limanları, askeri gemileri vuruyorlardı; şimdi ticari gemileri vuruyorlar ayrım yapmadan. Maalesef burada Türk gemileri de nasibini alıyor. İki tarafa da bu konuda bir moratoryum ilan edilmesiyle ilgili mekanizma kurulması çağrımızı ilettik. Ukraynalıların bu konuda bir talebi de vardı zaten. Biz bunu Rus mevkidaşlarımıza da ilettik." demişti.