Türkiye'nin tüm çabalarını hiçe saymışlardı: Ankara son teklifini iletti
Türkiye'nin müzakere ve barış konusunda iyi niyetli çalışmalar yürüttüğü Karadeniz'deki krizle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ankara son teklifini masaya getirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin müzakere ve barış konusunda iyi niyetli çalışmalar yürüttüğü Karadeniz'deki krizle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ankara son teklifini masaya getirdi.
ngiliz haber ajansı Reuters, Ukrayna'nın Rusya'ya Karadeniz'de geçerli olacak kısmi bir ateşkes önerdiğini aktardı. Kiev, Karadeniz'deki sivil hedeflere yönelik saldırıları karşılıklı olarak durdurmayı teklif etti. Reuters'a konuşan bir kaynak, Kiev'in üçüncü bir taraf aracılığıyla teklifi Moskova'ya ilettiği ancak Rusya'dan henüz yanıt alamadığını kaydetti.
Karadeniz'de son aylarda, her iki ülke ordularının sivil gemileri hedef aldığı çok sayıda olay yaşandı. Bu saldırılarda TürK bayraklı veya Türk şirketlerince işletilen çok sayıda gemi de vuruldu, yaralanan denizciler oldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, savaşan taraflara Karadeniz'deki saldırıları durdurmaları yönünde bir teklif ilettiklerini açıklamıştı.
Fidan, Karadeniz'deki gelişmelere ilişkin, "İlk önce askeri limanları, askeri gemileri vuruyorlardı; şimdi ticari gemileri vuruyorlar ayrım yapmadan. Maalesef burada Türk gemileri de nasibini alıyor. İki tarafa da bu konuda bir moratoryum ilan edilmesiyle ilgili mekanizma kurulması çağrımızı ilettik. Ukraynalıların bu konuda bir talebi de vardı zaten. Biz bunu Rus mevkidaşlarımıza da ilettik." demişti.
Her iki ülke saldırılar ile birbirlerinin limanlarına mal taşınmasını önlemeyi, tarım ve petrol ürünü ticaretini aksatarak üstünlük sağlamayı amaçlıyor. Rusya ve Ukrayna küresel tarım ticaretinde önemli bir yere sahip.
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi de Çarşamba günü, Karadeniz'deki saldırıları durdurması yönünde ABD'den Kiev'e talepte bulunulduğunu yazmıştı. FT'nin haberine göre ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, telefonda görüştüğü Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'den gemilere yönelik saldırıları durdurmalarını istedi. ABD'nin özellikle petrol tankerlerinin hedef alınmasının enerji fiyatlarına etkisinden rahatsız olduğu belirtiliyor. Ukrayna son haftalarda Rus enerji ve lojistik altyapısına yönelik uzun menzilli ve yoğun insansız hava aracı saldırıları gerçekleştiriyor.
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