Ters kelepçe ile paketlenip tutuklanmıştı! Bayrağımızı yakan alçağın savunması herkesi şaşırttı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı duran Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için tutuklanan kadının savunması ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı duran Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için tutuklanan kadının savunması ortaya çıktı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını çakmakla ateşe veren şüpheli A.A, emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kadın, daha sonra tutuklandı.
Şüphelinin ifadesindeki "Şizofreni raporu" iddiası dikkat çekti.
A.A.'nın ifadesinde; herhangi bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen daha önce hastanede kendisine şizofreni teşhisi konularak rapor verildiğini, bayrağı bu nedenle yaktığını öne sürdüğü öğrenildi.
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