Türkiye’nin doğalgazına çökecekler: Resmen deklare ettiler

Kamuoyunda “sifon etkisi” denilen bu süreç, teknik olarak rezervuar drenajı ve basınç boşalmasıdır. Başka bir ifadeyle, ortak bir rezervuara ilk giren ve üretime başlayan taraf, yalnız kendi tarafındaki gazı değil, sınırın ötesindeki üretilebilir rezervi de etkileyebilir. Bu nedenle böylesi tartışmalı sahalarda normal yöntem tek taraflı üretim değil, ortak teknik inceleme, rezervuarın sınırlarının belirlenmesi ve birimleştirme anlaşmasıdır.