Savaş gemisinde cinnet: 7 ABD askeri öldürüldü!
İran'a karşı yürütülen saldırılarda kullanılan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de başlayan isyanda 7 ABD askerinin öldürüldüğü iddia edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran'a karşı yürütülen saldırılarda kullanılan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de başlayan isyanda 7 ABD askerinin öldürüldüğü iddia edildi.
İran'a karşı yürütülen saldırılarda kullanılan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de başlayan isyanda 7 ABD askerinin öldürüldüğü iddia edildi.
İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Ortadoğu'da görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'da görev süresinin uzatılması ve ağır yaşam koşulları nedeniyle ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşandığı iddia edildi.
ÇOK SAYIDA İNTİHAR GİRİŞİMİ Aralıksız 250 gündür karaya ayak basmadan denizde kalan uçak gemisinde görevli yaklaşık 5 bin personelin tükenme noktasına geldiği ve bazı askerlerin denize atlayarak intihar girişiminde bulunduğu aktarıldı.
7 ASKER ÖLDÜ İDDİASI İran'ın Tasnim Haber Ajansı, yayımladığı bir haberde, USS Abraham Lincoln'de çıkan şiddetli bir çatışmada 7 donanma personelinin öldüğünü ve birkaçının da yaralandığını iddia etmişti. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir askeri kaynağa dayandırılan habere göre olay, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'ın danışmanının, geminin uzun süreli görev süresine ilişkin ailelerin tepkilerinin ardından mürettebat üyelerinden gelen artan şikayetleri ele almak üzere gemiye binmesi sonrası patlak verdi.
SENATÖRLER İNCELENMESİNİ İSTEDİ USS Abraham Lincoln gemisi, Orta Doğu'daki görevinin uzunluğu ve asker yakınlarının gemideki moral, güvenlik ve yaşam koşullarına ilişkin şikayetlerinin ardından yeniden Senatörlerin gündemine geldi.
SAVUNMA BAKANINA MEKTUP Demokrat Senatör Richard Blumenthal, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e ve ABD donanmasından sorumlu müsteşar Hung Cao'ya yazdığı açık mektupta, geminin görevinin mayısta sonlanması gerektiğini ancak belirsiz şekilde uzatıldığını hatırlattı. Gemideki temel malzemelerde azalma, su kirliliği, tesisat sorunları, askerlerin kötüleşen ruh sağlığı, güvenlik endişeleri ve yardım paketlerinin ulaşmasının aylarca sürmesi yönündeki iddialara dikkati çeken Blumenthal, bunların "acilen incelenmesi" gerektiğini belirtti.
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