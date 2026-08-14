'Gürlek'i tanıyoruz' deyip korku salıyorlardı: MİT'çiyiz diyen çete paket oldu

Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda şüphelilerin söz konusu vaat karşılığında müştekiden 100 bin ABD doları ile 100 bin TL aldıkları tespit edildi. Bu gelişmenin ardından soruşturma “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında derinleştirildi. Savcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanması için 14 Ağustos 2026 Cuma günü operasyon düzenlendi. Ankara’da 3, İstanbul’da ise 1 adres olmak üzere toplam 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı.