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'Gürlek'i tanıyoruz' deyip korku salıyorlardı: MİT'çiyiz diyen çete paket oldu

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'Gürlek'i tanıyoruz' deyip korku salıyorlardı: MİT'çiyiz diyen çete paket oldu

İstanbul’da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan ve vatandaşların adli sorunlarını çözeceklerini ileri sürüp büyük paralar toplayan çete çökertildi.

#1
Foto - 'Gürlek'i tanıyoruz' deyip korku salıyorlardı: MİT'çiyiz diyen çete paket oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgüt Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini vaat eden 3 şüpheliye operasyon düzenledi. Şüphelilerin, cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından “çıkartma” vaadiyle müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin TL aldıkları tespit edildi.

#2
Foto - 'Gürlek'i tanıyoruz' deyip korku salıyorlardı: MİT'çiyiz diyen çete paket oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan isimli şüphelilerin kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yolla mağdurlar nezdinde güven sağlamaya çalıştıkları ve üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde oldukları yönünde beyanda bulundukları kaydedildi.

#3
Foto - 'Gürlek'i tanıyoruz' deyip korku salıyorlardı: MİT'çiyiz diyen çete paket oldu

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre şüpheliler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğunu ileri sürdü. Şüphelilerin, kamu görevlileriyle bağlantıları varmış gibi hareket ederek adli makamlar nezdinde etkili olabileceklerine dair güven telkin etmeye çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin hedefindeki isimlerden birinin Halil İbrahim Çubuk olduğu belirlendi. Soruşturmadaki tespitlere göre 3 şüpheli, Çubuk’un cinayet suçu nedeniyle yargılanması devam eden oğlunu dava dosyasından çıkartabileceklerini öne sürdüler.

#4
Foto - 'Gürlek'i tanıyoruz' deyip korku salıyorlardı: MİT'çiyiz diyen çete paket oldu

Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda şüphelilerin söz konusu vaat karşılığında müştekiden 100 bin ABD doları ile 100 bin TL aldıkları tespit edildi. Bu gelişmenin ardından soruşturma “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında derinleştirildi. Savcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanması için 14 Ağustos 2026 Cuma günü operasyon düzenlendi. Ankara’da 3, İstanbul’da ise 1 adres olmak üzere toplam 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı.

#5
Foto - 'Gürlek'i tanıyoruz' deyip korku salıyorlardı: MİT'çiyiz diyen çete paket oldu

Başsavcılık, şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri mağdur edip etmediğini ve kamu görevlilerinin isimlerinin başka dolandırıcılık eylemlerinde kullanılıp kullanılmadığını da araştırıyor.

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