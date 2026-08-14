  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ters kelepçe ile paketlenip tutuklanmıştı! Bayrağımızı yakan alçağın savunması herkesi şaşırttı Irak en büyük ihracat pazarı Hububat ihracatı 7 milyar dolara dayandı Yola fırlayan büyükbaş ortalığı savaş alanına çevirdi! Üç araç birbirine girdi, 6 yaralı! Alihan Kuriş örgütü operasyonunda herkesin gözünden kaçan detay! Meğer o isim de gözaltına alınmış Savaş gemisinde cinnet: 7 ABD askeri öldürüldü! Türkiye’nin doğalgazına çökecekler: Resmen deklare ettiler Soruşturmada çok konuşulacak yeni bulgulara ulaşıldı! Alihan Kuriş suç örgütünde FETÖ izi Yılın ilk yarısında 91 denetimden geçti Devlet demir yolunu boş bırakmıyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Alihan Kuriş örgütü operasyonunda herkesin gözünden kaçan detay! Meğer o isim de gözaltına alınmış

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Alihan Kuriş örgütü operasyonunda herkesin gözünden kaçan detay! Meğer o isim de gözaltına alınmış

Kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaatin lideri olan Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 37 kişi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında 2005'te yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu'nun mimarı eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen de bulunuyor.

1
#1
Foto - Alihan Kuriş örgütü operasyonunda herkesin gözünden kaçan detay! Meğer o isim de gözaltına alınmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 13 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

#2
Foto - Alihan Kuriş örgütü operasyonunda herkesin gözünden kaçan detay! Meğer o isim de gözaltına alınmış

Operasyonda hakkında işlem yapılan 49 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmişti. Soruşturma çerçevesinde 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 37'ye yükseldi. Soruşturmada gözaltına alınan 37 kişiden biri de Prof. Dr. Ahmet Gökçen oldu.

#3
Foto - Alihan Kuriş örgütü operasyonunda herkesin gözünden kaçan detay! Meğer o isim de gözaltına alınmış

Gökçen, Marmara Üniversitesi'nde Barış Akademisyenleri'nin ihracını talep eden disiplin soruşturması komisyonunda yer alan ve karara imza atan isimlerdendi.

#4
Foto - Alihan Kuriş örgütü operasyonunda herkesin gözünden kaçan detay! Meğer o isim de gözaltına alınmış

2005'te yürürlüğe giren yeni TCK’nın mimarlarından olan Gökçen, avukat Rezan Epözdemir'in de avukatıydı. Ayrıca Gökçen 11 çocuğun öldüğü Aladağ yurt yangını davasında sanıkların avukatlığını üstlenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bu örgüt ve gercekler

kurucu S.hilmi Tunalı <<Doğum tarihi ve yeri: 1888, Ferhatlar, bulgaristan Silistre, Osmanlı İmparatorluğu<<Ölüm tarihi ve yeri: 16 Eylül 1959 (71 yaşında), İstanbul, Türkiye<<bu grup 1940 dan sonra faaliyetlerine baslamıstır <<bu gruba Alman cemaatide denir sebebi <acı ama gercek 2 dünya savasında hitler türkiyeyi yanına cekmek için bu gruba para yardımı yapmıs gelişmesini sağlamıstır <<hemen birileri atma diyecek süleyman hilminin mezarı basında alman cesmesi figürü bulunmaktadır <<son 10 yıldır oylarını chpye vermektedirler <<ekrem imamoglu bu gruptan yetismiştir <ama en acısı son operasyonda israille bağlantılarının cıkması <<DArısı diğerlerine Tesekürler sayın Erdoğan
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Serinlemek için gölete girmişti! 18 yaşındaki talihsiz gençten acı haber geldi!
Yerel

Serinlemek için gölete girmişti! 18 yaşındaki talihsiz gençten acı haber geldi!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla Sakarya Nehri kenarındaki gölete giren 18 yaşındaki Ahmet Sarıoğlu b..
Balkonda oynarken 4 metre yükseklikten düştü!
Yerel

Balkonda oynarken 4 metre yükseklikten düştü!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikinci kattaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki İkram G. ağır yaralandı.
CHP’li vekili tekme tokat dövdüler! Cinsel taciz iddiası
Gündem

CHP’li vekili tekme tokat dövdüler! Cinsel taciz iddiası

CHP’li Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bir doğum günü kutlaması sırasında “cinsel tacizde bulunduğu” gerekçesiyle evdekiler tarafından darp..
Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum
Gündem

Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum

“Terörsüz Türkiye” yasasına karşı çıkan İYİ Parti’de yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mu..
Ankara ve Kahire hattında tarihi eşik! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu: Doğu Akdeniz'den Gazze'ye dev iş birliği!
Gündem

Ankara ve Kahire hattında tarihi eşik! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu: Doğu Akdeniz'den Gazze'ye dev iş birliği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’da düzenlenen Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu 2. Toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir A..
Giresun'da sel felaketi! Piknik yapan aile sulara kapıldı, iki kız kardeşten acı haber geldi!
Gündem

Giresun'da sel felaketi! Piknik yapan aile sulara kapıldı, iki kız kardeşten acı haber geldi!

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Sis Dağı bölgesinde aniden bastıran şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına yol açtı. Zıva Deresi kenarında p..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23