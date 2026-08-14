Alihan Kuriş örgütü operasyonunda herkesin gözünden kaçan detay! Meğer o isim de gözaltına alınmış
Kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaatin lideri olan Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 37 kişi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında 2005'te yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu'nun mimarı eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen de bulunuyor.