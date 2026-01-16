  • İSTANBUL
Türkiye'nin TF-2000 gemisine karşı aldılar! Gemi harekete geçti

Milli Savunma Bakanlığı'nın yerli ve milli hava savunma muhribi TF-2000'in inşasına başlandığını duyurmasının ardından harekete geçen komşu yeni savaş gemilerini teslim almaya başladı.

1
#1
Foto - Türkiye'nin TF-2000 gemisine karşı aldılar! Gemi harekete geçti

Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Yunan Donanması’na ait “Kimon” gemisi, Salamis Deniz Üssü’ne gitmek üzere Yunanistan’ın Saronik Körfezi’ne giriş yaptı. Fırkateyn, Fransa’daki teslim sürecinin tamamlanmasının ardından Yunanistan’a doğru intikalini sürdürüyor.

#2
Foto - Türkiye'nin TF-2000 gemisine karşı aldılar! Gemi harekete geçti

Kimon, geçtiğimiz ay Fransa’nın Lorient kentinde düzenlenen törenle Yunan Deniz Kuvvetleri envanterine girmişti. Törende Yunan bayrağı, üretici firmanın Lorient’teki tersanesinde göndere çekildi. Gerçekleştirilen törenle birlikte gemi resmen Yunan Deniz Kuvvetlerinin envanterine dahil edildi ve gemi komutanı ile mürettebat gemiye çıktı.

#3
Foto - Türkiye'nin TF-2000 gemisine karşı aldılar! Gemi harekete geçti

Bu tarihten sonra “Kimon” ve 128 kişilik mürettebatı denize açılarak, geminin silah sistemlerinin yüklendiği Brest kentine geçti. Brest’te, sensörler, muharebe sistemi ve silah sistemlerinin gerçek koşullarda ilk tam entegrasyonu gerçekleştirildi. Ardından fırkateynin Yunanistan’a yolculuğu başladı. Salamis Deniz Üssü’ne varışın ardından geminin filoya entegrasyonuna yönelik iç sürecin başlatılması planlanıyor.

#4
Foto - Türkiye'nin TF-2000 gemisine karşı aldılar! Gemi harekete geçti

“Nearhos” ve “Formion” fırkateynlerinin de 2026 yılı içerisinde Yunanistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor. Dördüncü fırkateyn olan “Themistoklis”in inşasına ise başlandığı bildirildi.

#5
Foto - Türkiye'nin TF-2000 gemisine karşı aldılar! Gemi harekete geçti

Deniz üstünlüğünü güvence altına almak amacıyla birinci sınıf donanmalar için tasarlanan FDI sınıfı fırkateynler, mevcut ve ortaya çıkan tehditlerle başa çıkabilecek şekilde muharebeye hazır olarak geliştirildi. Çok amaçlı ve dayanıklı açık deniz platformu olan FDI, hava savunma, denizaltı savunma, gemisavar ve güç gösterimi görevlerinde yüksek kabiliyetler sunuyor. Fırkateynler, Thales’in radar, sonar ve elektronik harp alanındaki son yeniliklerinden faydalanıyor. Son nesil dijital araçlarla tasarlanan platformlar, dijital mimariye sahip ilk gemiler arasında yer alıyor. Bu yapı sayesinde gemilerin ömrü boyunca kademeli yükseltmelerle tehditlere uyum sağlaması hedefleniyor. FDI sınıfı fırkateynler, iki veri merkezine dayalı yedekli bilişim mimarisiyle siber tehditlere karşı da korunuyor. Asimetrik tehditlerle mücadeleye yönelik özel bir bilgisayar ağ geçidi sistemi, yakın hava ve su üstü tehditlerinin koordinasyonunu mümkün kılıyor.

#6
Foto - Türkiye'nin TF-2000 gemisine karşı aldılar! Gemi harekete geçti

FDI sınıfı fırkateynler; MBDA üretimi Exocet MM40 B3c Gemisavar füzesi ve Aster hava savunma füzeleri, RAM yakın hava savunma sistemi, MU90 denizaltı savunma torpidoları ve baş topuyla donatıldı. Helikopter ve insansız hava aracı taşıma kapasitesine de sahip bulunuyor.

