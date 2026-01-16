Türkiye'nin TF-2000 gemisine karşı aldılar! Gemi harekete geçti

Deniz üstünlüğünü güvence altına almak amacıyla birinci sınıf donanmalar için tasarlanan FDI sınıfı fırkateynler, mevcut ve ortaya çıkan tehditlerle başa çıkabilecek şekilde muharebeye hazır olarak geliştirildi. Çok amaçlı ve dayanıklı açık deniz platformu olan FDI, hava savunma, denizaltı savunma, gemisavar ve güç gösterimi görevlerinde yüksek kabiliyetler sunuyor. Fırkateynler, Thales’in radar, sonar ve elektronik harp alanındaki son yeniliklerinden faydalanıyor. Son nesil dijital araçlarla tasarlanan platformlar, dijital mimariye sahip ilk gemiler arasında yer alıyor. Bu yapı sayesinde gemilerin ömrü boyunca kademeli yükseltmelerle tehditlere uyum sağlaması hedefleniyor. FDI sınıfı fırkateynler, iki veri merkezine dayalı yedekli bilişim mimarisiyle siber tehditlere karşı da korunuyor. Asimetrik tehditlerle mücadeleye yönelik özel bir bilgisayar ağ geçidi sistemi, yakın hava ve su üstü tehditlerinin koordinasyonunu mümkün kılıyor.