  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çıraklık dönemi emeklilik primine dahil mi? Yargıtay'dan çok önemli karar Sisi sevinçten havalara zıplayacak: İki dev Türkiye yerine Mısır'da açtı Jose Mourinho Benfica'ya böyle veda etti Çin devleti Sözcüsü Lin'den Japonya ülkesinin yaptığı planlara karşı tepki: Taslağı değerlendirdi Ay-Yıldızlı formaya hücum: Milli forma yok satıyor Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yaptığı anlaşma ülkeyi salladı: Ankara planımıza ölümcül bir darbe vurdu Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede! 4 bin yerleşim yeri katıldı 1 milyon kişi daha kapsama alanına girdi Futbol kamuoyu bu haberi bekliyordu! Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı Cuma günü açıklayacak... Bakandan bir müjde daha: İki il arası daha da kısalıyor!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yaptığı anlaşma ülkeyi salladı: Ankara planımıza ölümcül bir darbe vurdu
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yaptığı anlaşma ülkeyi salladı: Ankara planımıza ölümcül bir darbe vurdu

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan lojistik anlaşması bir ülkede paniğe neden oldu. Ülke basını, "Türkiye planımıza ölümcül bir darbe vurdu" değerlendirmesini yaptı.

#1
Foto - Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yaptığı anlaşma ülkeyi salladı: Ankara planımıza ölümcül bir darbe vurdu

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kurulan yeni lojistik ve demir yolu ortaklığı, Orta Doğu'daki tüm dengeleri değiştirdi. İki ülkenin dev adımı sonrası, bölgedeki ticaret hatlarında lider olmayı hedefleyen İsrail'de büyük bir korku başladı. Ankara ve Riyad'ın stratejik işbirliğini manşetlerine taşıyan İsrail basını, bu anlaşmanın kendi projelerini tamamen bitirdiğini itiraf etti. İsrail merkezli yayın organı Srugim, gelişmeyi okuyucularına çarpıcı bir başlıkla duyurdu. Haber sitesi, "Hayal ve Yıkılış: Türkiye ve Suudi Arabistan, İsrail'in Planına Ölümcül Darbe Vurdu" diyerek Tel Aviv yönetiminin içine düştüğü çaresizliği gözler önüne serdi. Yapılan analizlerde, yeni rotanın İsrail'i tamamen devre dışı bırakacağı ve bölgedeki ekonomik üstünlüğü resmen Türkiye'ye teslim edeceği vurgulandı.

#2
Foto - Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yaptığı anlaşma ülkeyi salladı: Ankara planımıza ölümcül bir darbe vurdu

Türkiye ile Suudi Arabistan'ın anlaşmasının Hindistan-İsrail Ekonomik Koridoru (IMEC) projesine alternatif oluşturabilecek yeni bir demiryolu ağı olduğunu aktaran İsrail basını, Ankara ve Riyad'ın oluşturduğu yeni rotanın IMEC projesini "öldürme" girişimi olarak niteledi.

#3
Foto - Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yaptığı anlaşma ülkeyi salladı: Ankara planımıza ölümcül bir darbe vurdu

Türkiye ile Suudi Arabistan'ın Suriye ve Ürdün üzerinden ülkeler arasındaki demiryollarını birbirine bağlama planını tamamen onaylamak üzere olunduğuna dikkat çeken İsrail basını haberinde, "Ankara yeni rotasıyla Tel Aviv'i resmen kilitleyecek." ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yaptığı anlaşma ülkeyi salladı: Ankara planımıza ölümcül bir darbe vurdu

Planlanan hattın Mekke ve Medine'ye ulaşan Suudi demiryolu ağının Ürdün sınırına kadar uzatılmasını, ardından Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye bağlanmasını öngördüğü yazan Tel Aviv basını, İsrail açısından asıl endişenin ekonomik ve stratejik boyut olduğunun altını çizdi.

#5
Foto - Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yaptığı anlaşma ülkeyi salladı: Ankara planımıza ölümcül bir darbe vurdu

Türk-Suudi projesinin İsrail ve Hindistan arasındaki benzer bir güzergaha olan ihtiyacı fiilen ortadan kaldıracağını ifade eden Tel Aviv basını, "Proje beraberinde ekonomik zorlukları getirirken aynı zamanda Türkiye'ye Orta Doğu'da stratejik üstünlük sağlayacaktır." dedi.

#6
Foto - Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yaptığı anlaşma ülkeyi salladı: Ankara planımıza ölümcül bir darbe vurdu

NE OLMUŞTU? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasında demir yolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı. KAYNAK: STAR

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akit Medya’ya linç girişimi! Özgür hedef gösterdi, kudurmuş militanlar saldırdı
Gündem

Akit Medya’ya linç girişimi! Özgür hedef gösterdi, kudurmuş militanlar saldırdı

CHP'li Özgür Özel’in aylardır kürsülerden hedef gösterdiği Akit Medya, Ankara’da çirkin bir saldırıya uğradı. TBMM önünde görevini yapan Aki..
New York borsasının kafası karışık!
Ekonomi

New York borsasının kafası karışık!

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası karışık seyirle kapandı.
Helen rezaleti! Osmanlı Camiine Büyük İskender heykeli
Gündem

Helen rezaleti! Osmanlı Camiine Büyük İskender heykeli

Sözde medeni Yunanistan’da Osmanlı tarihi eserlerini yok etme çabaları sürüyor... Osmanlı’nın Drama kentindeki mirası Şadırvan Camii önce fa..
Akit’e yönelik alçak saldırıya tepki yağıyor! Özel’in militanları suçüstü oldu
Gündem

Akit’e yönelik alçak saldırıya tepki yağıyor! Özel’in militanları suçüstü oldu

Akit medyaya yönelik linç girişimine tepki gösteren meslek kuruluşları, “Özel’in basın özgürlüğü söylemi elinde patladı. Özgür basına yöneli..
Eşinden boşanıp kayınvalidesi evlendi, dünyanın diline düştü…
Dünya

Eşinden boşanıp kayınvalidesi evlendi, dünyanın diline düştü…

Eşinden boşandıktan sonra kayınvalidesiyle evlenen Hindistanlı adam, mahkeme nikahının ardından çekilen görüntülerle dünyanın gündemine otur..
CHP vandallığına Akit Medya’dan tepki: O alçaklar hesap versin!
Gündem

CHP vandallığına Akit Medya’dan tepki: O alçaklar hesap versin!

Pavyon köşelerinde oturduğu koltuktan kaldırılması üzerine öfke nöbetleri geçiren ve günlerdir gazetemiz Akit'i hedef gösteren CHP'nin kadük..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23