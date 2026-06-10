Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yaptığı anlaşma ülkeyi salladı: Ankara planımıza ölümcül bir darbe vurdu

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kurulan yeni lojistik ve demir yolu ortaklığı, Orta Doğu'daki tüm dengeleri değiştirdi. İki ülkenin dev adımı sonrası, bölgedeki ticaret hatlarında lider olmayı hedefleyen İsrail'de büyük bir korku başladı. Ankara ve Riyad'ın stratejik işbirliğini manşetlerine taşıyan İsrail basını, bu anlaşmanın kendi projelerini tamamen bitirdiğini itiraf etti. İsrail merkezli yayın organı Srugim, gelişmeyi okuyucularına çarpıcı bir başlıkla duyurdu. Haber sitesi, "Hayal ve Yıkılış: Türkiye ve Suudi Arabistan, İsrail'in Planına Ölümcül Darbe Vurdu" diyerek Tel Aviv yönetiminin içine düştüğü çaresizliği gözler önüne serdi. Yapılan analizlerde, yeni rotanın İsrail'i tamamen devre dışı bırakacağı ve bölgedeki ekonomik üstünlüğü resmen Türkiye'ye teslim edeceği vurgulandı.