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Yeniakit Publisher
Vicdansız doktorun sözleri gündem oldu:
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Vicdansız doktorun sözleri gündem oldu:

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki bir Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM), aziz vatandaşların muayene olduğu mukaddes sedyeyi sinsi bir şekilde sokak köpeklerine tahsis edip tıbbi malzemeleri peşkeş çeken doktor B.I.’nın iğrenç paylaşımları saniyeler içinde yeniden gündeme oturdu. Kuduz ve başıboş köpek dehşetini savunan tıp maskeli şahsın, köpek saldırısına uğrayan masum bir evladımız için ‘Çocuk geberdi mi?’, köpekten kaçarken kaza geçiren bir talebe için ise "Oh ne iyi olmuş" şeklindeki sinsi ve barbar ifadeleri sosyal medyada infiale sebep olurken, sivil toplumdan bu şahsa karşı en sert cezanın verilmesi yönünde tepkiler gelmeye başladı.

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#1
Foto - Vicdansız doktorun sözleri gündem oldu:

Kahramanmaraş'ta görevli olduğu aile sağlığı merkezindeki sedyede köpek tedavi eden ve nefret içerikli yorumlar yapan doktorun paylaşımları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

#2
Foto - Vicdansız doktorun sözleri gündem oldu:

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aile hekimi olarak çalışan B.I., sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.

#3
Foto - Vicdansız doktorun sözleri gündem oldu:

1 yıl önce aile hekimi olarak görev yapan doktor B.I.'nın görevli olduğu aile sağlığı merkezinde vatandaşların muayene olduğu sedyede tıbbi malzemeleri kullanarak hayvanları tedavi etmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

#4
Foto - Vicdansız doktorun sözleri gündem oldu:

Doktor B.I.'nın sosyal medyada bazı paylaşımlara yaptığı yorumlarla yeniden gündeme geldi.

#5
Foto - Vicdansız doktorun sözleri gündem oldu:

Doktorun, bir çocuğun köpek saldırısına uğraması sonrası, "Çocuk geberdi mi?" şeklinde bir ifade kullanması, bir öğrencinin köpeklerden kaçarken yaşadığı kaza sonrası "Oh ne iyi olmuş" şeklinde yaptığı yorum eleştirilere neden oldu.

#6
Foto - Vicdansız doktorun sözleri gündem oldu:

Öte yandan doktor B.I. hakkında daha önce soruşturma başlatıldığı, ardından görevine devam ettiği öğrenildi.

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Yorumlar

Ihtiyar

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