Vicdansız doktorun sözleri gündem oldu:

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki bir Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM), aziz vatandaşların muayene olduğu mukaddes sedyeyi sinsi bir şekilde sokak köpeklerine tahsis edip tıbbi malzemeleri peşkeş çeken doktor B.I.’nın iğrenç paylaşımları saniyeler içinde yeniden gündeme oturdu. Kuduz ve başıboş köpek dehşetini savunan tıp maskeli şahsın, köpek saldırısına uğrayan masum bir evladımız için ‘Çocuk geberdi mi?’, köpekten kaçarken kaza geçiren bir talebe için ise "Oh ne iyi olmuş" şeklindeki sinsi ve barbar ifadeleri sosyal medyada infiale sebep olurken, sivil toplumdan bu şahsa karşı en sert cezanın verilmesi yönünde tepkiler gelmeye başladı.