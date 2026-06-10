Amerikalılar 'Türkiye'nin o kenti petrol kaynıyor' diyordu: Ve müjde geldi
Amerikalıların büyük bir petrol rezervi olduğu yönünde görüş bildirdiği Diyarbkaır'dan sondaj müjdesi geldi. Yerin 235
Amerikalıların büyük bir petrol rezervi olduğu yönünde görüş bildirdiği Diyarbkaır'dan sondaj müjdesi geldi. Yerin 235
Türkiye Petrolleri A.Ş. (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ili, Sur İlçesi Alçık Mahallesi sınırları içerisindeki 50 bin m2’lik alanda bir adet tespit kuyusu açılması planlanıyor.
ARİ/TPO/K/L44/C4-1 ruhsat numaralı şahıs arazisi içinde Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Sarıca-2 tespit kuyusu açılacak.
Alanda yapılacak sismik çalışmalar sonucunda kuyu açılacak ve sondaj işlemi ile bu alandaki petrol varlığı belirlenecek. Sarıca-2 sahasında gerçekleştirilecek sondaj çalışmasında tamamı su bazlı üç farklı sondaj sıvısı çeşidi kullanılacak. 2.500 metre derinlikte patlatma yapılacak.
32 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece petrol kaynağı tespiti yapılacak, herhangi bir üretim yapılmayacak. Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'li petrol ve doğal gaz arama şirketi Continental Resources'ın Diyarbakır'da 6.1 milyar varillik yeni bir petrol rezervi tahmin ettiğini açıklamıştı. Türkiye'nin yıllık petrol ithalatının 16,5 katına gelen bu rakam büyük heyecana neden olmuştu.
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