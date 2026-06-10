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#1
Foto - Amerikalılar 'Türkiye'nin o kenti petrol kaynıyor' diyordu: Ve müjde geldi

Türkiye Petrolleri A.Ş. (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ili, Sur İlçesi Alçık Mahallesi sınırları içerisindeki 50 bin m2’lik alanda bir adet tespit kuyusu açılması planlanıyor.

#2
Foto - Amerikalılar 'Türkiye'nin o kenti petrol kaynıyor' diyordu: Ve müjde geldi

ARİ/TPO/K/L44/C4-1 ruhsat numaralı şahıs arazisi içinde Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Sarıca-2 tespit kuyusu açılacak. 

#3
Foto - Amerikalılar 'Türkiye'nin o kenti petrol kaynıyor' diyordu: Ve müjde geldi

Alanda yapılacak sismik çalışmalar sonucunda kuyu açılacak ve sondaj işlemi ile bu alandaki petrol varlığı belirlenecek. Sarıca-2 sahasında gerçekleştirilecek sondaj çalışmasında tamamı su bazlı üç farklı sondaj sıvısı çeşidi kullanılacak. 2.500 metre derinlikte patlatma yapılacak.

#4
Foto - Amerikalılar 'Türkiye'nin o kenti petrol kaynıyor' diyordu: Ve müjde geldi

32 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece petrol kaynağı tespiti yapılacak, herhangi bir üretim yapılmayacak. Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.

#5
Foto - Amerikalılar 'Türkiye'nin o kenti petrol kaynıyor' diyordu: Ve müjde geldi

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'li petrol ve doğal gaz arama şirketi Continental Resources'ın Diyarbakır'da 6.1 milyar varillik yeni bir petrol rezervi tahmin ettiğini açıklamıştı. Türkiye'nin yıllık petrol ithalatının 16,5 katına gelen bu rakam büyük heyecana neden olmuştu.

#6
Foto - Amerikalılar 'Türkiye'nin o kenti petrol kaynıyor' diyordu: Ve müjde geldi

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