Türkiye’nin stratejisi başlarını döndürünce, itiraf etmek zorunda kaldılar: Ankara’yı durdurmak imkansız, güvenlik ağları kıtaları aştı

Yunanistan’ın önde gelen yayın organlarından Press Room, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ulaştığı devasa operasyonel gücü ve Ankara’nın yeni nesil savunma stratejisini manşetlerine taşıyarak adeta bir itiraf raporu yayımladı. Analizde, Türkiye'nin yerli silah sistemleriyle donatılmış ordusunun artık sadece bölgesel bir aktör değil, kıtalararası ölçekte oyun kuran küresel bir güç haline geldiği vurgulandı. Özellikle Türk ordusunun Gazze'de olası bir barış gücü görevine her an hazır olduğu belirtilirken, Ankara’nın askeri kapasitesini dış politikanın en keskin enstrümanı olarak kullandığına dikkat çekildi.