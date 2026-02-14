  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! Milyonları heyecanlandıran kanun teklifi Meclis'e sunuldu Tam 10 yıl sonra yeniden aynı manzara! Burası Venedik değil Ulubat Gölü Bir devir resmen sona eriyor! Ekonomik krize yenilen yılların ünlü giyim markası sessiz sedasız kapanıyor İhtiyaç sahibi hanelere bayram öncesi müjde: Devletten dev destek: SYDV’lere 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı İnsansız deniz araçları son sürat İtalya yolunda 'İDA' çıkarması başladı Louvre Müzesi'nde yeni skandal: Acil durum ilan edildi! Yarın başlıyor! Satılık taşınmaz ilanlarında yeni dönem Mesai saatlerine Ramazan ayarı: Toplam 6 saat çalışılacak Ünlü oyuncu Tuba Ünsal’dan laikçileri çıldırtacak çıkış: “Yoga cool ama dua deyince neden rahatsız oluyorsunuz?”
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin stratejisi başlarını döndürünce, itiraf etmek zorunda kaldılar: Ankara’yı durdurmak imkansız, güvenlik ağları kıtaları aştı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin stratejisi başlarını döndürünce, itiraf etmek zorunda kaldılar: Ankara’yı durdurmak imkansız, güvenlik ağları kıtaları aştı

Yunanistan’ın önde gelen yayın organlarından Press Room, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ulaştığı devasa operasyonel gücü ve Ankara’nın yeni nesil savunma stratejisini manşetlerine taşıyarak adeta bir itiraf raporu yayımladı. Analizde, Türkiye'nin yerli silah sistemleriyle donatılmış ordusunun artık sadece bölgesel bir aktör değil, kıtalararası ölçekte oyun kuran küresel bir güç haline geldiği vurgulandı. Özellikle Türk ordusunun Gazze'de olası bir barış gücü görevine her an hazır olduğu belirtilirken, Ankara’nın askeri kapasitesini dış politikanın en keskin enstrümanı olarak kullandığına dikkat çekildi.

1
#1
Foto - Türkiye’nin stratejisi başlarını döndürünce, itiraf etmek zorunda kaldılar: Ankara’yı durdurmak imkansız, güvenlik ağları kıtaları aştı

Yunanistan merkezli Press Room, dünya basınında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gazze'de olası bir istikrar gücüne katılabileceğine dair iddiaları ele alan kapsamlı bir analiz yayımladı. Haberde, "Türk ordusu her an göreve hazır" söylemine dikkat çekilirken, Ankara'nın askeri kapasitesini sistematik ve planlı şekilde büyüttüğü vurgulandı.

#2
Foto - Türkiye’nin stratejisi başlarını döndürünce, itiraf etmek zorunda kaldılar: Ankara’yı durdurmak imkansız, güvenlik ağları kıtaları aştı

Haberde, Türkiye'nin askeri gücünü dış politikanın merkezî unsurlarından biri konumuna taşıdığı ifade edildi. Yerli savunma sanayiine yapılan yatırımlar ile operasyonel yeteneklerdeki artışın ise yalnızca savunma amaçlı olmadığı, çok boyutlu ve uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğu ifade edildi. Türkiye'nin yerli silah sistemleriyle güçlendirdiği operasyonel kapasitenin, Suriye'den Kafkasya'ya, Ege'den Doğu Akdeniz'e uzanan geniş bir coğrafyada etkili olduğu belirtildi.

#3
Foto - Türkiye’nin stratejisi başlarını döndürünce, itiraf etmek zorunda kaldılar: Ankara’yı durdurmak imkansız, güvenlik ağları kıtaları aştı

Bu askeri birikimin baskı ve caydırıcılık sağlamanın yanı sıra sahada denge kurma amacıyla kullanıldığı belirtilirken, Ankara'nın askeri gücü sadece savunma değil, aynı zamanda bölgesel istikrar ve denge oluşturma aracı olarak gördüğü ifade edildi. Haberde ayrıca "Ankara artık kriz bölgelerinde aktif rol üstlenen, sahada askeri ve diplomatik araçları eş zamanlı kullanan bir güç konumuna geldi" denildi.

#4
Foto - Türkiye’nin stratejisi başlarını döndürünce, itiraf etmek zorunda kaldılar: Ankara’yı durdurmak imkansız, güvenlik ağları kıtaları aştı

Bunun yanı sıra Türkiye'nin Libya ve Somali'de yürüttüğü faaliyetlerin de altı çizildi.

#5
Foto - Türkiye’nin stratejisi başlarını döndürünce, itiraf etmek zorunda kaldılar: Ankara’yı durdurmak imkansız, güvenlik ağları kıtaları aştı

Yapılan değerlendirmede, "Ankara bu bölgelerde yalnızca askeri varlık göstermiyor; eğitim, danışmanlık ve savunma altyapısı desteğiyle uzun vadeli güvenlik iş birlikleri kuruyor" ifadesine yer verildi.

#6
Foto - Türkiye’nin stratejisi başlarını döndürünce, itiraf etmek zorunda kaldılar: Ankara’yı durdurmak imkansız, güvenlik ağları kıtaları aştı

Haberde, Türkiye'nin ekipman desteği ile askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine dikkat çekildi. Bu çalışmalar sayesinde Türkiye'nin, klasik ikili ilişkileri aşan geniş kapsamlı bir güvenlik ağı kurduğu aktarıldı. Libya başlığı kapsamında, Türk unsurlarının bölgede kalıcı bir varlık göstermesi, hava savunma sistemlerinin devreye alınması ve stratejik üslerin etkin biçimde kullanılması değerlendirildi.

#7
Foto - Türkiye’nin stratejisi başlarını döndürünce, itiraf etmek zorunda kaldılar: Ankara’yı durdurmak imkansız, güvenlik ağları kıtaları aştı

Türkiye'nin bu adımlarıın Kuzey Afrika'da kalıcı jeostratejik konumlanmaya işaret ettiği ifade edilirken "Türkiye yalnızca bölgesel değil, kıtalararası ölçekte stratejik hesap yapan bir aktör haline geldiğini ortaya koydu." değerlendirmesinde bulunuldu.

#8
Foto - Türkiye’nin stratejisi başlarını döndürünce, itiraf etmek zorunda kaldılar: Ankara’yı durdurmak imkansız, güvenlik ağları kıtaları aştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Türkiye,şu anki durumundan çok daha güçlü duruma gelecektir.Benim öngörüm,söylemim sağlam verilere dayalıdır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler

Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, CHP'nin kürsü işgali sırasında neler yaşandığını anl..
Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu
Gündem

Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yürütülen dev operasyonda, 15 ayrı organize suç örgütüne büyük bir darbe ind..
AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!
Gündem

AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin dünkü TBMM grup toplantısında ana muhalefet partisindeki skandalları anlattığı “Millet artı..
Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 9 şirkete apar topar el konuldu
Gündem

Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 9 şirkete apar topar el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "kara para" soruşturması kapsamında Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerinde 36 kişiye yönelik operas..
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak lideri Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.
BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde…
Gündem

BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde…

Bazı basın organlarında ortaya atılan ‘BBP farklı partilerle ittifak yapacak’ iddialarına, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcıs..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23