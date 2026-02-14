  • İSTANBUL
Akın Gürlek ayağının tozuyla duyurdu: Sosyal medyada yorum yapanlara kimlik zorunluluğu!
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yorum yapmak ve yazı yazmak isteyenlerin kimliğinin belli olacağını duyurdu.

Foto - Akın Gürlek ayağının tozuyla duyurdu: Sosyal medyada yorum yapanlara kimlik zorunluluğu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, A Haber canlı yayınına konuk oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, sosyal medyaya yönelik bir yasa çalışması içerisinde olduklarını söyledi. Bakan Gürlek, detayları ise şöyle açıkladı;

Foto - Akın Gürlek ayağının tozuyla duyurdu: Sosyal medyada yorum yapanlara kimlik zorunluluğu!

"YORUM YAPACAKSA KİMLİĞİ BELLİ OLACAK" Sosyal medyayla ilgili bildiğim kadarıyla bir yasa çalışması var. Yani sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak.

Foto - Akın Gürlek ayağının tozuyla duyurdu: Sosyal medyada yorum yapanlara kimlik zorunluluğu!

"İTİBAR SUİKASTLARI OLUYOR" Bu kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak. Yani biliyoruz itibar suikastları oluyor.

Foto - Akın Gürlek ayağının tozuyla duyurdu: Sosyal medyada yorum yapanlara kimlik zorunluluğu!

"O KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLACAK" Yargılamayı etkilemeye çalışıyorlar. Bunlar yanlış.

Foto - Akın Gürlek ayağının tozuyla duyurdu: Sosyal medyada yorum yapanlara kimlik zorunluluğu!

Eğer sosyal medyada şahıs bir açıklama yapıyorsa bir hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak.

Foto - Akın Gürlek ayağının tozuyla duyurdu: Sosyal medyada yorum yapanlara kimlik zorunluluğu!

Eğer sosyal medyada şahıs bir açıklama yapıyorsa bir hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak. Bu konuda sosyal medyayla ilgili yasa çalışmasına önem veriyorum.”/ kaynak: ensonhaber

