Ünlü oyuncudan büyük vurgun! Milyonlarca TL’lik borç takıp Türkiye’den kaçtı
Yasak Elma ve Teşkilat gibi popüler dizilerle tanınan oyuncunun, piyasaya ve bankalara yaklaşık 15 milyon TL borç takarak Bali'ye kaçtığı iddiası magazin ve iş dünyasına bomba gibi düştü. Banka kredilerini ve kredi kartı limitlerini sonuna kadar kullanan, ardından dizi sektöründeki tanıdıklarından yüklü miktarda borç toplayan oyuncunun aylardır Türkiye'ye giriş yapmadığı belirlendi. Alacaklıların suç duyurusu üzerine harekete geçen adli makamlar, telefonlarını kapatıp sırra kadem basan ünlü oyuncu hakkında yakalama kararı çıkardı.