Ünlü oyuncudan büyük vurgun! Milyonlarca TL’lik borç takıp Türkiye’den kaçtı

Yasak Elma ve Teşkilat gibi popüler dizilerle tanınan oyuncunun, piyasaya ve bankalara yaklaşık 15 milyon TL borç takarak Bali'ye kaçtığı iddiası magazin ve iş dünyasına bomba gibi düştü. Banka kredilerini ve kredi kartı limitlerini sonuna kadar kullanan, ardından dizi sektöründeki tanıdıklarından yüklü miktarda borç toplayan oyuncunun aylardır Türkiye'ye giriş yapmadığı belirlendi. Alacaklıların suç duyurusu üzerine harekete geçen adli makamlar, telefonlarını kapatıp sırra kadem basan ünlü oyuncu hakkında yakalama kararı çıkardı.

Son olarak 'Teşkilat' dizisinde yer alan 40 yaşındaki oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, banka ve iş dünyasından aldığı borçların ardından Türkiye'yi terk etti.

Yaz aylarında eşi ile birlikte Bali'ye kaçtığına ilişkin iddialarla kamuoyunda gündem olan oyuncunun 2025 yılının Ağustos ayından beri Türkiye'ye giriş yapmadığı öğrenilirken, Mengiroğlu'ndan alacakları olduğunu öne süren çok sayıda isim ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında yayınlanan 'Adı Mutluluk' dizisi ile başlayan Mengiroğlu'nun Türkiye'yi terk etmeden önce bankalardan kredi çektiği ve kredi kartı limitinin tamamını kullandığı öğrenildi.

Ayrıca çoğunluğu dizi ve film sektörü olmak üzere çeşitli tanıdıklarından da toplam 10 milyon liranın üzerinde borç toplayan oyuncunun, bu paralarla birlikte Bali'de yeni bir hayata başladığı tespit edildi.

Yapılan suç duyurularının ardından Mengiroğlu hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartılırken, 6 aydır Türkiye dışında olan oyuncunun tanıdıklarıyla iletişimi tamamen kestiği ve eski telefon hattını kullanmadığı belirlendi.

Gazete

Türkiye'de ünlü oyunculardan bana bir örnek insan gösterebilir misiniz Yok ya uyuşturucu kullanıyor gece kahvelerde birahanelerde magazin ekranlarında sahillerde buralarda geziyor bir cami yaptırdığını bir medrese yaptırdığını bir fakir okuttuğunu talebe okuttuğunu öğrenci okuttuğunu fakir insanlara yardım ettiğini gördünüz mü Bunlar oyuncu oluyor meşru insanlar oluyor veya insanlara örnek olmuş oluyor nerede ahlaksızlıklar var hainlikler var Vatan satmak var Hep bunlarda
