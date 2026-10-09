Türkiye'nin Somali'deki ezber bozan hamlesi ABD'li ismi şaşırttı: Bu fikir beni heyecanlandırıyor
Emekli NASA astronotu Dominic Antonelli, Türkiye'nin Somali'deki planıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu fikir beni heyecanlandırıyor." dedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Emekli NASA astronotu Dominic Antonelli, Türkiye'nin Somali'deki planıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu fikir beni heyecanlandırıyor." dedi.
Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC 2026), farklı ülkelerden astronot, bilim insanı, mühendis ve sektör temsilcilerini buluşturdu.
Kongreye katılan Antonelli, AA muhabirine, Türkiye'nin uzay çalışmalarını yakından takip ettiğini, Türkiye'nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'i birkaç yıldır tanıdığını söyledi.
Türkiye'nin Somali'de fırlatma kompleksi kurma projesini ise kısa süre önce öğrendiğini ifade eden Antonelli, "Ekvator yakınlarında bir fırlatma üssü bulunması fikri beni heyecanlandırıyor çünkü kuzeydeki fırlatma sahalarından zor ulaşılabilecek yörüngelere, ekvatordan daha kolay ulaşabiliyoruz." diye konuştu.
Antonelli, Türkiye'nin uzay alanında attığı adımların giderek daha fazla ilgi uyandırdığına dikkati çekerek, Ay'a yönelik çalışmaların da bu heyecanını artırdığını dile getirdi.
Bu yönden uzay sektörünün gençlere yönelik önemli istihdam imkanları sunduğunu belirten Antonelli, "Türkiye'nin Ay'a gideceği düşüncesi heyecanımı daha da artırıyor. Umarım dünyanın her yerinden herkes bu sürece katılmak ister." dedi.
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