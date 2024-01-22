Türkiye’nin o kararı CIA’yı resmen yerinden hoplattı! ABD şokta! Bakın ne yaptılar

Yani? “Örneğin bir Batılı istihbarat uçağı geliyor, bir süre kalıp gidiyor. Ya da benzeri bir durum. Bu sırada uçakta ne olduğu, kim olduğu ya da ne yaptıkları konusunda bilgi vermiyorlardı.” Sonuç? “Sonuç, Türkiye’nin milli duruşuna uygun bir şekilde, Ankara bu tür operasyonların ya da geliş gidişlerin bilgi vermeden yapılamayacağını bildirdi.”