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Medya
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Türkiye’nin o kararı CIA’yı resmen yerinden hoplattı! ABD şokta! Bakın ne yaptılar

2024-01-22 14:36:35
Türkiye’nin o kararı CIA’yı resmen yerinden hoplattı! ABD şokta! Bakın ne yaptılar

Ankara'nın son dönemde aldığı, Türkiye'den habersiz ülke sınırları içerisinde yabancı istihbarat birimlerinin faaliyetlerini kısıtlayıcı kararı CIA dahil birçok kurumu şoke etti. Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, ayıntıları aktardı. Türkiye yabancı istihbarat örgütlerinin oyun alanı olmaktan artık çıktı. Casus savaşlarının tavan yaptığı bölgede Ankara'nın kritik kararını diplomat dostundan alan Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, detayları yazısında aktardı.

#1
Foto - Türkiye’nin o kararı CIA’yı resmen yerinden hoplattı! ABD şokta! Bakın ne yaptılar

MİT'in yakaladığı İsrail casuslarına değinen yazar, bu olayın istihbarat teşkilatı için büyük başarı olduğunu yazarak, devamında şu ifadelere yer verdi: "Tam bu noktada diplomat dostum çok önemli bir gelişmeyi aktarıyor: “Biliyor musun, bir süre önce çok dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Senin de tahmin edeceğin bazı Batılı istihbarat teşkilatları Türkiye’de izin almadan iş yapabiliyor, gelip gidebiliyorlardı.”

#2
Foto - Türkiye’nin o kararı CIA’yı resmen yerinden hoplattı! ABD şokta! Bakın ne yaptılar

Yani? “Örneğin bir Batılı istihbarat uçağı geliyor, bir süre kalıp gidiyor. Ya da benzeri bir durum. Bu sırada uçakta ne olduğu, kim olduğu ya da ne yaptıkları konusunda bilgi vermiyorlardı.” Sonuç? “Sonuç, Türkiye’nin milli duruşuna uygun bir şekilde, Ankara bu tür operasyonların ya da geliş gidişlerin bilgi vermeden yapılamayacağını bildirdi.”

#3
Foto - Türkiye’nin o kararı CIA’yı resmen yerinden hoplattı! ABD şokta! Bakın ne yaptılar

-Peki bu durumda ne yaptılar? “Alışkanlıkları bozulunca şok oldular. Önce büyük tepki gösterdiler. Ama çare yok. Kararlılık var. Bunun İran’a destek anlamına geleceğine dönük tevatürler ortaya attılar. Ama boşuna oldu. Çünkü sonuçta bağımsız bir devlet olarak Türkiye milli duruşunu göstermiş oldu. Bir iş yapacaksan bilgi vereceksin denildi.”

#4
Foto - Türkiye’nin o kararı CIA’yı resmen yerinden hoplattı! ABD şokta! Bakın ne yaptılar

Gerçekten böyle bakınca insan sormadan edemiyor: “Bizim istihbarat teşkilatımız onların ülkesinde onlara bilgi vermeden iş yapabilir mi?” Elbette hayır. Tabii bu sohbetten sonra “Acaba bu yabancı istihbarat teşkilatı kim?” diye sormaya gerek duymadım. Belli ki başta CIA geliyor. İngiliz istihbaratı da olabilir elbette. Yani yabancı istihbarat teşkilatları..."

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