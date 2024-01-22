2024-01-22 14:36:35 Türkiye’nin o kararı CIA’yı resmen yerinden hoplattı! ABD şokta! Bakın ne yaptılar
Ankara'nın son dönemde aldığı, Türkiye'den habersiz ülke sınırları içerisinde yabancı istihbarat birimlerinin faaliyetlerini kısıtlayıcı kararı CIA dahil birçok kurumu şoke etti. Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, ayıntıları aktardı. Türkiye yabancı istihbarat örgütlerinin oyun alanı olmaktan artık çıktı. Casus savaşlarının tavan yaptığı bölgede Ankara'nın kritik kararını diplomat dostundan alan Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, detayları yazısında aktardı.