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İki dev şirket, güçlerini sessiz sedasız birleştirdi! 182 bin kilometrekarelik alanda maden avına çıkıyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İki dev şirket, güçlerini sessiz sedasız birleştirdi! 182 bin kilometrekarelik alanda maden avına çıkıyorlar

Petrolden sonraki döneme güçlü bir şekilde hazırlanmak isteyen Suudi Arabistan, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji teknolojileri için kilit rol oynayan madenleri aramak üzere kolları sıvadı. Enerji devi Saudi Aramco ile Maaden şirketleri, ülkenin yüz ölçümünün yüzde 10'una denk gelen 182 bin kilometrekarelik devasa alanda ortak arama faaliyeti yürütmek için anlaştı. Bakır, çinko, kurşun ve nadir toprak elementlerini kapsayan bu hamle, ülkenin gelecekteki tedarik güvenliğini garanti altına alacak.

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Foto - İki dev şirket, güçlerini sessiz sedasız birleştirdi! 182 bin kilometrekarelik alanda maden avına çıkıyorlar

Suudi Arabistan'ın enerji şirketi Saudi Aramco ile Riyad merkezli madencilik ve metal şirketi Saudi Arabian Mining Company (Maaden), ülkedeki mineral arama çalışmalarını hızlandırmak amacıyla ortak girişim kuracak.

#2
Foto - İki dev şirket, güçlerini sessiz sedasız birleştirdi! 182 bin kilometrekarelik alanda maden avına çıkıyorlar

Kurulacak şirkette Maaden yüzde 51, Aramco ise yüzde 49 pay sahibi olacak. Maaden, Suudi Arabistan'da başta altın, fosfat, alüminyum ve baz metaller olmak üzere farklı alanlarda madencilik faaliyetleri yürütüyor.

#3
Foto - İki dev şirket, güçlerini sessiz sedasız birleştirdi! 182 bin kilometrekarelik alanda maden avına çıkıyorlar

Ortak girişimin arama çalışmaları bakır, çinko, kurşun ve nadir toprak elementlerini kapsayacak. Faaliyetlerin yürütüleceği 182 bin kilometrekarelik bölge, Suudi Arabistan'ın kara yüzeyinin yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor.

#4
Foto - İki dev şirket, güçlerini sessiz sedasız birleştirdi! 182 bin kilometrekarelik alanda maden avına çıkıyorlar

Suudi Arabistan, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde kritik rol oynayan bakır ve lityum gibi madenlerin tedarikini güvence altına almayı amaçlıyor.

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