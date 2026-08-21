İki dev şirket, güçlerini sessiz sedasız birleştirdi! 182 bin kilometrekarelik alanda maden avına çıkıyorlar

Petrolden sonraki döneme güçlü bir şekilde hazırlanmak isteyen Suudi Arabistan, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji teknolojileri için kilit rol oynayan madenleri aramak üzere kolları sıvadı. Enerji devi Saudi Aramco ile Maaden şirketleri, ülkenin yüz ölçümünün yüzde 10'una denk gelen 182 bin kilometrekarelik devasa alanda ortak arama faaliyeti yürütmek için anlaştı. Bakır, çinko, kurşun ve nadir toprak elementlerini kapsayan bu hamle, ülkenin gelecekteki tedarik güvenliğini garanti altına alacak.