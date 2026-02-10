  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK şaşırtan veriyi açıkladı! Bu köylerde 10 kişi bile yaşamıyor Bu uyarılara aman dikkat: İdrar yolu enfeksiyonuna çözümler... Mikroptan eser kalmıyor Bu iki besin sayesinde 128 yıl yaşadı! Ölene kadar hastalık yüzü görmedi!!! 112'de değişen bir şey yok! Gelen çağrıların yüzde 50'den fazlası gereksiz aramalar İyice moda oldu! Migreni geçirmenin yolu bu kadar kolay mı? Galatasaray'da taht kavgası başladı! Gizli koalisyon deşifre oldu: İşte Özbek'i devirecek liste Avrupa’da savaş teknolojilerine para yağıyor: 8,7 milyar dolarlık tarihi rekor Türkiye'nin Milli Uçak Gemisi'ne Erdemir'den dev çelik tedariki
Teknoloji-Bilişim
4
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin Milli Uçak Gemisi'ne Erdemir'den dev çelik tedariki
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin Milli Uçak Gemisi'ne Erdemir'den dev çelik tedariki

Türk donanmasının en büyük gemisi olacak Milli Uçak Gemisi (MUGEM) için Erdemir, 40 bin ton gemi sacı üretecek. İlk parti sevkiyat ocak ayında tersanelere teslim edildi.

#1
Foto - Türkiye'nin Milli Uçak Gemisi'ne Erdemir'den dev çelik tedariki

Türkiye'nin savunma sanayiindeki en prestijli projelerinden biri olan Milli Uçak Gemisi (MUGEM) için kritik bir tedarik anlaşması hayata geçirildi. DHA'nın haberine göre, OYAK bünyesindeki entegre çelik üreticisi Erdemir, MUGEM projesi kapsamında yaklaşık 40 bin ton gemi sacı üretecek. İlk parti çelik sevkiyatı ocak ayı sonunda üretici tersanelere teslim edildi. Türk donanmasının envanterindeki en büyük gemi olması planlanan MUGEM'in çelik ihtiyacının tamamı yerli kaynaklardan karşılanacak. Erdemir, proje kapsamında Sedef ve Sefine tersaneleri ile tedarik anlaşmalarını imzaladı. Bu anlaşma, projenin en kritik girdilerinden biri olan yüksek kaliteli gemi sacının yurt dışına bağımlı olmadan temin edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Milli Uçak Gemisi projesi, Türkiye'nin deniz kuvvetleri kapasitesini köklü biçimde dönüştürmeyi hedefleyen stratejik bir girişim olarak öne çıkıyor. Uçak gemileri, bir ülkenin açık denizlerde güç projeksiyonu yapabilmesinin en önemli araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Türkiye, hâlihazırda TCG Anadolu amfibi hücum gemisiyle bu alanda önemli bir deneyim kazanmıştı. MUGEM ise bunun çok ötesinde, tam kapasiteli bir uçak gemisi olarak tasarlanıyor.

#2
Foto - Türkiye'nin Milli Uçak Gemisi'ne Erdemir'den dev çelik tedariki

40 bin tonluk çelik tedariki, projenin boyutları hakkında da somut bir fikir veriyor. Bu miktar, Erdemir'in üretim kapasitesi ve gemi sacı konusundaki uzmanlığı göz önüne alındığında, Türk savunma sanayiinin yerli tedarik zincirindeki derinliğini ortaya koyuyor. Gemi sacı üretimi, standart çelik üretiminden farklı olarak yüksek dayanıklılık, korozyona direnç ve özel kaynak kabiliyeti gibi kritik özellikleri gerektiriyor. Erdemir'in MUGEM projesi için ürettiği gemi sacları, Sedef ve Sefine tersanelerinde işlenecek. Her iki tersane de Türkiye'nin önde gelen askeri gemi inşa merkezleri arasında yer alıyor. Sedef Tersanesi, daha önce TCG Anadolu'nun inşasında da görev almıştı. Bu deneyimin MUGEM projesine de aktarılması bekleniyor.

#3
Foto - Türkiye'nin Milli Uçak Gemisi'ne Erdemir'den dev çelik tedariki

Projenin çelik tedarik sürecinin başlaması, MUGEM'in tasarım aşamasından üretim aşamasına geçtiğinin en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor. Savunma sanayii uzmanları, uçak gemisi inşasının genellikle 8 ila 12 yıl süren uzun soluklu bir süreç olduğuna dikkat çekiyor. İlk çelik kesimi ve blok üretimi, bu sürecin en erken ve en belirleyici adımlarından birini oluşturuyor. Türkiye'nin milli uçak gemisi projesi, ülkenin NATO içindeki konumunu güçlendirmesinin yanı sıra, Doğu Akdeniz ve çevresindeki stratejik çıkarlarını koruma kapasitesini de artırmayı amaçlıyor. Çelik tedarikinin yerli kaynaklardan sağlanması ise projenin dışa bağımlılık riskini en aza indiren önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı
Gündem

Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında Ahmet Hakan tarafından kendisine yöneltilen "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?..
Başkan Erdoğan'dan o isme bomba telefon: Çarşamba günü bekliyorum
Gündem

Başkan Erdoğan'dan o isme bomba telefon: Çarşamba günü bekliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MYK toplantısında Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir telefon görüşmesi yaparak kendisini Çarş..
Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!'
Dünya

Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!'

Elon Musk, yapay zeka sistemlerinin elektrik şebekeleri üzerindeki hızla artan baskısı nedeniyle, üç yıldan kısa bir süre içinde küresel ene..
Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu
Dünya

Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri, petrol tankerine el koydu.

Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!
Siyaset

Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamında yürütülen soruşturmada bir yeni detay ortaya çıktı. CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un, avuka..
Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük
Gündem

Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi, 703 bin 449 nüfusla Türkiye’de 50 ili geride bıraktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23