Türkiye'nin Milli Uçak Gemisi'ne Erdemir'den dev çelik tedariki
Türk donanmasının en büyük gemisi olacak Milli Uçak Gemisi (MUGEM) için Erdemir, 40 bin ton gemi sacı üretecek. İlk parti sevkiyat ocak ayında tersanelere teslim edildi.
Türk donanmasının en büyük gemisi olacak Milli Uçak Gemisi (MUGEM) için Erdemir, 40 bin ton gemi sacı üretecek. İlk parti sevkiyat ocak ayında tersanelere teslim edildi.
Türkiye'nin savunma sanayiindeki en prestijli projelerinden biri olan Milli Uçak Gemisi (MUGEM) için kritik bir tedarik anlaşması hayata geçirildi. DHA'nın haberine göre, OYAK bünyesindeki entegre çelik üreticisi Erdemir, MUGEM projesi kapsamında yaklaşık 40 bin ton gemi sacı üretecek. İlk parti çelik sevkiyatı ocak ayı sonunda üretici tersanelere teslim edildi. Türk donanmasının envanterindeki en büyük gemi olması planlanan MUGEM'in çelik ihtiyacının tamamı yerli kaynaklardan karşılanacak. Erdemir, proje kapsamında Sedef ve Sefine tersaneleri ile tedarik anlaşmalarını imzaladı. Bu anlaşma, projenin en kritik girdilerinden biri olan yüksek kaliteli gemi sacının yurt dışına bağımlı olmadan temin edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Milli Uçak Gemisi projesi, Türkiye'nin deniz kuvvetleri kapasitesini köklü biçimde dönüştürmeyi hedefleyen stratejik bir girişim olarak öne çıkıyor. Uçak gemileri, bir ülkenin açık denizlerde güç projeksiyonu yapabilmesinin en önemli araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Türkiye, hâlihazırda TCG Anadolu amfibi hücum gemisiyle bu alanda önemli bir deneyim kazanmıştı. MUGEM ise bunun çok ötesinde, tam kapasiteli bir uçak gemisi olarak tasarlanıyor.
40 bin tonluk çelik tedariki, projenin boyutları hakkında da somut bir fikir veriyor. Bu miktar, Erdemir'in üretim kapasitesi ve gemi sacı konusundaki uzmanlığı göz önüne alındığında, Türk savunma sanayiinin yerli tedarik zincirindeki derinliğini ortaya koyuyor. Gemi sacı üretimi, standart çelik üretiminden farklı olarak yüksek dayanıklılık, korozyona direnç ve özel kaynak kabiliyeti gibi kritik özellikleri gerektiriyor. Erdemir'in MUGEM projesi için ürettiği gemi sacları, Sedef ve Sefine tersanelerinde işlenecek. Her iki tersane de Türkiye'nin önde gelen askeri gemi inşa merkezleri arasında yer alıyor. Sedef Tersanesi, daha önce TCG Anadolu'nun inşasında da görev almıştı. Bu deneyimin MUGEM projesine de aktarılması bekleniyor.
Projenin çelik tedarik sürecinin başlaması, MUGEM'in tasarım aşamasından üretim aşamasına geçtiğinin en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor. Savunma sanayii uzmanları, uçak gemisi inşasının genellikle 8 ila 12 yıl süren uzun soluklu bir süreç olduğuna dikkat çekiyor. İlk çelik kesimi ve blok üretimi, bu sürecin en erken ve en belirleyici adımlarından birini oluşturuyor. Türkiye'nin milli uçak gemisi projesi, ülkenin NATO içindeki konumunu güçlendirmesinin yanı sıra, Doğu Akdeniz ve çevresindeki stratejik çıkarlarını koruma kapasitesini de artırmayı amaçlıyor. Çelik tedarikinin yerli kaynaklardan sağlanması ise projenin dışa bağımlılık riskini en aza indiren önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23