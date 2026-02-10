Türkiye'nin Milli Uçak Gemisi'ne Erdemir'den dev çelik tedariki

Türkiye'nin savunma sanayiindeki en prestijli projelerinden biri olan Milli Uçak Gemisi (MUGEM) için kritik bir tedarik anlaşması hayata geçirildi. DHA'nın haberine göre, OYAK bünyesindeki entegre çelik üreticisi Erdemir, MUGEM projesi kapsamında yaklaşık 40 bin ton gemi sacı üretecek. İlk parti çelik sevkiyatı ocak ayı sonunda üretici tersanelere teslim edildi. Türk donanmasının envanterindeki en büyük gemi olması planlanan MUGEM'in çelik ihtiyacının tamamı yerli kaynaklardan karşılanacak. Erdemir, proje kapsamında Sedef ve Sefine tersaneleri ile tedarik anlaşmalarını imzaladı. Bu anlaşma, projenin en kritik girdilerinden biri olan yüksek kaliteli gemi sacının yurt dışına bağımlı olmadan temin edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Milli Uçak Gemisi projesi, Türkiye'nin deniz kuvvetleri kapasitesini köklü biçimde dönüştürmeyi hedefleyen stratejik bir girişim olarak öne çıkıyor. Uçak gemileri, bir ülkenin açık denizlerde güç projeksiyonu yapabilmesinin en önemli araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Türkiye, hâlihazırda TCG Anadolu amfibi hücum gemisiyle bu alanda önemli bir deneyim kazanmıştı. MUGEM ise bunun çok ötesinde, tam kapasiteli bir uçak gemisi olarak tasarlanıyor.