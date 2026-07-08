Türkiye'nin maden devi hakkında beklenmedik karar: Altın ve gümüş dolu arazide çalışmalar durduruldu
Türk Altın İşletmeleri'nin Çanakkale'deki altın-gümüş madeni projesiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
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Türk Altın İşletmeleri'nin Çanakkale'deki altın-gümüş madeni projesiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Şirketin KAP'ta yaptığı açıklamaya göre, Çanakkale'de planlanan Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali istemiyle çevre platformları, dernekler ve vatandaşlar tarafından dava açılmıştı.
Dava, Burhaniye Çevre Platformu Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Ege Çevre ve Kültür Platformu Derneği, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile bazı vatandaşlar tarafından Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nde görülüyor.
KAP açıklamasında, dava dosyasında alınan ara kararın 7 Temmuz 2026 tarihinde şirkete tebliğ edildiği belirtilirken, mahkemenin yürütmenin durdurulması istemini kesin olarak kabul ettiği ifade edildi. Şirket, söz konusu kararın davanın nihai sonucu anlamına gelmediğini de vurgulayarak, yargılamanın devam ettiğini ve dosya hakkında henüz esasa ilişkin kesin bir karar verilmediğini bildirdi.
Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı, nihai karar açıklanana kadar projeye ilişkin ÇED olumlu kararının uygulanmasını geçici olarak durdurmuş olacak. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''11.12.2025 tarihli KAP açıklamasıyla, Çanakkale'de yapılması planlanan Aaltın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi'ne ilişkin olarak verilen ÇED olumlu kararının iptali talebiyle davacılar Burhaniye Çevre Platformu Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Ege Çevre ve Kültür Platformu Derneği, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Süheyla Doğan Ünal, Mustafa İnel, Hamza Kural, Yusuf Gunt, Özgül Aldış, Halil Cihat Balaban, Cemal Görüş, Hidayet Aldış ve Erol Engel tarafından Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nin 2025/1053 E. sayılı dosyasıyla dava açıldığı duyurulmuştu. Söz konusu dava dosyasında 07.07.2026 tarihinde şirketimize tebliğ edilen ara karar uyarınca mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması isteminin kesin olarak kabulüne hükmedilmiştir. Bu aşamada yargılama devam etmekte olup dosya kapsamında henüz nihai bir karar verilmemiştir."
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