Türkiye'nin maden devi hakkında beklenmedik karar: Altın ve gümüş dolu arazide çalışmalar durduruldu

''11.12.2025 tarihli KAP açıklamasıyla, Çanakkale'de yapılması planlanan Aaltın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi'ne ilişkin olarak verilen ÇED olumlu kararının iptali talebiyle davacılar Burhaniye Çevre Platformu Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Ege Çevre ve Kültür Platformu Derneği, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Süheyla Doğan Ünal, Mustafa İnel, Hamza Kural, Yusuf Gunt, Özgül Aldış, Halil Cihat Balaban, Cemal Görüş, Hidayet Aldış ve Erol Engel tarafından Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nin 2025/1053 E. sayılı dosyasıyla dava açıldığı duyurulmuştu. Söz konusu dava dosyasında 07.07.2026 tarihinde şirketimize tebliğ edilen ara karar uyarınca mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması isteminin kesin olarak kabulüne hükmedilmiştir. Bu aşamada yargılama devam etmekte olup dosya kapsamında henüz nihai bir karar verilmemiştir."