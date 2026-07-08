  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’daki vahşette korkunç gerçek ifşa oldu! Göz göre göre çocuk katliamları Kanada Başbakanı Carney, NATO Zirvesi’nde hedef gösterdi! Doğrudan tehdit Günde 1 fincan yetiyor: Akciğerleri resmen süzgeçten geçiriyor! Türk F-16’larıyla operasyonun kralını yapan ülkede ilginç gelişme! Savunma Bakanı çok sert tepki gösterdi Yaylada kış hazırlığı! Kars'ta 2 bin metrede üretime geçildi Bölge ülkeleri ayağa kalktı: Nükleer denizaltıdan uzun menzilli balistik füze fırlattılar 2026 Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında son durum Dün mehterle ince ayar verilen Miço, resmen süt dökmüş kediye döndü: “F-35 açıklamasına yorum yapmam” Milyonlarca insan kullanıyor: Meğer o vitamin koyundan geliyormuş!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin maden devi hakkında beklenmedik karar: Altın ve gümüş dolu arazide çalışmalar durduruldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin maden devi hakkında beklenmedik karar: Altın ve gümüş dolu arazide çalışmalar durduruldu

Türk Altın İşletmeleri'nin Çanakkale'deki altın-gümüş madeni projesiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye'nin maden devi hakkında beklenmedik karar: Altın ve gümüş dolu arazide çalışmalar durduruldu

Şirketin KAP'ta yaptığı açıklamaya göre, Çanakkale'de planlanan Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali istemiyle çevre platformları, dernekler ve vatandaşlar tarafından dava açılmıştı.

#2
Foto - Türkiye'nin maden devi hakkında beklenmedik karar: Altın ve gümüş dolu arazide çalışmalar durduruldu

Dava, Burhaniye Çevre Platformu Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Ege Çevre ve Kültür Platformu Derneği, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile bazı vatandaşlar tarafından Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nde görülüyor.

#3
Foto - Türkiye'nin maden devi hakkında beklenmedik karar: Altın ve gümüş dolu arazide çalışmalar durduruldu

KAP açıklamasında, dava dosyasında alınan ara kararın 7 Temmuz 2026 tarihinde şirkete tebliğ edildiği belirtilirken, mahkemenin yürütmenin durdurulması istemini kesin olarak kabul ettiği ifade edildi. Şirket, söz konusu kararın davanın nihai sonucu anlamına gelmediğini de vurgulayarak, yargılamanın devam ettiğini ve dosya hakkında henüz esasa ilişkin kesin bir karar verilmediğini bildirdi.

#4
Foto - Türkiye'nin maden devi hakkında beklenmedik karar: Altın ve gümüş dolu arazide çalışmalar durduruldu

Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı, nihai karar açıklanana kadar projeye ilişkin ÇED olumlu kararının uygulanmasını geçici olarak durdurmuş olacak. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#5
Foto - Türkiye'nin maden devi hakkında beklenmedik karar: Altın ve gümüş dolu arazide çalışmalar durduruldu

''11.12.2025 tarihli KAP açıklamasıyla, Çanakkale'de yapılması planlanan Aaltın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi'ne ilişkin olarak verilen ÇED olumlu kararının iptali talebiyle davacılar Burhaniye Çevre Platformu Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Ege Çevre ve Kültür Platformu Derneği, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Süheyla Doğan Ünal, Mustafa İnel, Hamza Kural, Yusuf Gunt, Özgül Aldış, Halil Cihat Balaban, Cemal Görüş, Hidayet Aldış ve Erol Engel tarafından Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nin 2025/1053 E. sayılı dosyasıyla dava açıldığı duyurulmuştu. Söz konusu dava dosyasında 07.07.2026 tarihinde şirketimize tebliğ edilen ara karar uyarınca mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması isteminin kesin olarak kabulüne hükmedilmiştir. Bu aşamada yargılama devam etmekte olup dosya kapsamında henüz nihai bir karar verilmemiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Önceki iki saldırıdan yaralı kurtulmuştu! Yatakta kurşuna dizildi
Dünya

Önceki iki saldırıdan yaralı kurtulmuştu! Yatakta kurşuna dizildi

Daha önce uğradığı iki saldırıdan yaralı kurtulan 28 yaşındaki fenomen Gabriela Sanarrusia Chavarria, erkek arkadaşı ile yatak odalarında uy..
Malum kafadan rezil benzetme! AK Partili vekil etkinliği terk etti
Gündem

Malum kafadan rezil benzetme! AK Partili vekil etkinliği terk etti

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 67. Uluslararası Nasrettin Hoca şenliğinde, temsili olarak Nasrettin Hoca'yı canlandıran sözde sanatç..
New York borsasına güvenen zarar etti
Gündem

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası düşüşle kapandı. Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 7,5, Lam Research'ün hi..
Giresun semalarında esrarengiz patlama! Gökyüzünden evlerin üzerine gizemli parçalar yağdı!
Gündem

Giresun semalarında esrarengiz patlama! Gökyüzünden evlerin üzerine gizemli parçalar yağdı!

Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen gizemli bir patlama sesi bölgede büyük paniğe neden oldu.
Atalarının kulakları çınladı: Mehter ile karşılanan Miçotakis’in dizlerinin bağı çözüldü
Gündem

Atalarının kulakları çınladı: Mehter ile karşılanan Miçotakis’in dizlerinin bağı çözüldü

Ankara’da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara’ya gelen 32 ülkenin lideri mehter marşları ile karşılandı. Yunanistan Başbakanı K..
Müslüman ülkede olduğunu unuttu! Macron elini öpmek istedi, Emine hanım izin vermedi
Gündem

Müslüman ülkede olduğunu unuttu! Macron elini öpmek istedi, Emine hanım izin vermedi

Ankara'da düzenlenen tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler on..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23