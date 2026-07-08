Yunan devinden sürpriz Türkiye kararı: 'Bir gecede iki ülkeye girdik' diyerek duyurdular

Bir gecede Hollanda ve Türkiye'de yönetimsel bir varlık ve Ukrayna'da yetenekli bir mürettebat operasyonu elde ediyoruz; bu da bize daha fazla görev üstlenmek ve bölge genelinde yönettiğimiz filoyu ölçeklendirmek için platform ve insan kaynağı sağlıyor. Stratejik değere sahip küçük bir yatırım ve şirketi kurmayı planladığımız disiplinli, sermaye verimli yolu yansıtıyor” dedi.