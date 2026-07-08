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Yunan devinden sürpriz Türkiye kararı: 'Bir gecede iki ülkeye girdik' diyerek duyurdular

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Yunan devinden sürpriz Türkiye kararı: 'Bir gecede iki ülkeye girdik' diyerek duyurdular

Atina merkezli denizcilik şirketi Heidmar rotasını Türkiye'ye çevirerek dev bir satın almaya imza attı. Satın almayla ilgili detaylar belli oldu.

#1
Foto - Yunan devinden sürpriz Türkiye kararı: 'Bir gecede iki ülkeye girdik' diyerek duyurdular

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Yunanistan’ın en önemli denizcilik şirketlerinden Heidmar, Türkiye’ye Hollanda’dan girdi.

#2
Foto - Yunan devinden sürpriz Türkiye kararı: 'Bir gecede iki ülkeye girdik' diyerek duyurdular

Atina merkezli gemi yönetimi şirketi Heidmar Maritime Holdings, tek küresel ofisi İstanbul’da bulunan Hollandalı Q-Shipping'i satın aldı. Türkiye’de derin köklere sahip Hollandalı şirketin alımıyla birlikte Heidmar’ın filosuna 9 gemi daha girmiş oldu. Heidmar Maritime Holdings, CEO'su Pankaj Khanna, Rotterdam merkezli Q-Shipping'in alımının, Heidmar’ın filosunu güçlendirdiğini ifade etti. Ticari yönetim altındaki gemi sayını 50’ye, teknik yönetim altındaki gemi sayısını da 16’ya ulaştıran Yunan şirket, tek bir satın almayla iki ülkeye birden adım atmış oldu.

#3
Foto - Yunan devinden sürpriz Türkiye kararı: 'Bir gecede iki ülkeye girdik' diyerek duyurdular

CEO Khanna, “Bu satın alma, Heidmar'ı nasıl büyütmeyi planladığımızın açık bir örneğidir: minimum sermaye ve anında operasyonel kazançla gemi sayısını artırarak yeni pazarlara açılmak.

#4
Foto - Yunan devinden sürpriz Türkiye kararı: 'Bir gecede iki ülkeye girdik' diyerek duyurdular

Bir gecede Hollanda ve Türkiye'de yönetimsel bir varlık ve Ukrayna'da yetenekli bir mürettebat operasyonu elde ediyoruz; bu da bize daha fazla görev üstlenmek ve bölge genelinde yönettiğimiz filoyu ölçeklendirmek için platform ve insan kaynağı sağlıyor. Stratejik değere sahip küçük bir yatırım ve şirketi kurmayı planladığımız disiplinli, sermaye verimli yolu yansıtıyor” dedi.

#5
Foto - Yunan devinden sürpriz Türkiye kararı: 'Bir gecede iki ülkeye girdik' diyerek duyurdular

1984 yılında Heidenrich adıyla kurulan, hisseleri ABD Nasdaq Borsası’nda işlem gören Heidmar, satın almalar ve ortaklıklarla büyüyen bir şirket. Atina dışında şirketin Londra, Singapur, Hong Kong ve Dubai'de de ofisleri var.

#6
Foto - Yunan devinden sürpriz Türkiye kararı: 'Bir gecede iki ülkeye girdik' diyerek duyurdular

Yunan şirketin aldığı Q-Shipping ise 1997 yılında küçük bir kaptan-gemi sahipleri grubu tarafından Rotterdam’ın Barendrecht bölgesinde kuruldu. Şirketin Hollanda dışındaki tek ofisi ise İstanbul’da.

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