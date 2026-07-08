Merakla beklenen haber geldi! CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel kararını verdi

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, bundan sonra grup toplantılarından ayrı olarak her hafta tek bir toplumsal soruna odaklanan özel gündemli basın toplantıları düzenlemeyi planlıyor. Bu toplantılarda parti içi tartışmalar yerine ekonomik ve sosyal sorunların ele alınacağını, çözüm önerilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Bu kapsamda ilk basın toplantısının cuma günü emeklilerin geçim sıkıntısı ve bu alanda hazırlanan çalışmalara ayrılması bekleniyor.