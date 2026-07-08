Merakla beklenen haber geldi! CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel kararını verdi
CHP'de "mutlak butlan"ın ardından yol haritası belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, merakla beklenen kararlarını verdi. İşte detaylar...
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CHP'de "mutlak butlan"ın ardından yol haritası belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, merakla beklenen kararlarını verdi. İşte detaylar...
CHP'de mutlak butlan sonrası iki kanadın izleyeceği yol netleşmeye başladı. Özgür Özel il gezileriyle saha çalışmalarını sürdürme kararı alırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise her hafta toplumsal sorunlara ilişkin özel gündemli basın toplantıları düzenleyeceği öğrenildi. İlk toplantının emeklilerin sorunlarına ayrılması bekleniyor.
Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Özgür Özel, son olarak Eskişehir'de vatandaşlarla bir araya geldi. Özel'e yakın kurmaylar, il gezilerinin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ise önümüzdeki süreçte farklı bir iletişim stratejisi izleyeceği belirtiliyor. Kurmaylar, Kılıçdaroğlu'nun NATO Zirvesi'ni yakından takip ettiğini ve gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgilendirildiğini aktardı.
Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, bundan sonra grup toplantılarından ayrı olarak her hafta tek bir toplumsal soruna odaklanan özel gündemli basın toplantıları düzenlemeyi planlıyor. Bu toplantılarda parti içi tartışmalar yerine ekonomik ve sosyal sorunların ele alınacağını, çözüm önerilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Bu kapsamda ilk basın toplantısının cuma günü emeklilerin geçim sıkıntısı ve bu alanda hazırlanan çalışmalara ayrılması bekleniyor.
Öte yandan parti içi konuların ise Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirileceği belirtiliyor. Bu hafta Kılıçdaroğlu başkanlığında bir MYK toplantısı yapılabileceği, il başkanlıklarının ardından ilçe başkanlıklarında da yeni görevlendirmelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
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