  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Genç polisin acı sonu: Üniforma giymesine 2 gün kalmıştı! Tatil için rekor başvuru Yurtlarda boş yer kalmadı Kıvrım kıvrım doğa harikası: Dev Menderesler büyülüyor Merakla beklenen haber geldi! CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel kararını verdi 12 takım kamp için burayı seçti! O ilimize yabancı kulüpler akın ediyor Pekin hattında kırmızı alarm! Çin yapay zekayı dış dünyaya kapatıyor Resmi açıklama yapıldı! Dusan Vlahovic transferinde sıcak gelişme Sektörde işler açıldı! Çilingirler CHP’ye çalışıyor
Siyaset
6
Yeniakit Publisher
Merakla beklenen haber geldi! CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel kararını verdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Merakla beklenen haber geldi! CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel kararını verdi

CHP'de "mutlak butlan"ın ardından yol haritası belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, merakla beklenen kararlarını verdi. İşte detaylar...

#1
Foto - Merakla beklenen haber geldi! CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel kararını verdi

CHP'de mutlak butlan sonrası iki kanadın izleyeceği yol netleşmeye başladı. Özgür Özel il gezileriyle saha çalışmalarını sürdürme kararı alırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise her hafta toplumsal sorunlara ilişkin özel gündemli basın toplantıları düzenleyeceği öğrenildi. İlk toplantının emeklilerin sorunlarına ayrılması bekleniyor.

#2
Foto - Merakla beklenen haber geldi! CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel kararını verdi

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Özgür Özel, son olarak Eskişehir'de vatandaşlarla bir araya geldi. Özel'e yakın kurmaylar, il gezilerinin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirtti.

#3
Foto - Merakla beklenen haber geldi! CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel kararını verdi

Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ise önümüzdeki süreçte farklı bir iletişim stratejisi izleyeceği belirtiliyor. Kurmaylar, Kılıçdaroğlu'nun NATO Zirvesi'ni yakından takip ettiğini ve gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgilendirildiğini aktardı.

#4
Foto - Merakla beklenen haber geldi! CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel kararını verdi

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, bundan sonra grup toplantılarından ayrı olarak her hafta tek bir toplumsal soruna odaklanan özel gündemli basın toplantıları düzenlemeyi planlıyor. Bu toplantılarda parti içi tartışmalar yerine ekonomik ve sosyal sorunların ele alınacağını, çözüm önerilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Bu kapsamda ilk basın toplantısının cuma günü emeklilerin geçim sıkıntısı ve bu alanda hazırlanan çalışmalara ayrılması bekleniyor.

#5
Foto - Merakla beklenen haber geldi! CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel kararını verdi

Öte yandan parti içi konuların ise Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirileceği belirtiliyor. Bu hafta Kılıçdaroğlu başkanlığında bir MYK toplantısı yapılabileceği, il başkanlıklarının ardından ilçe başkanlıklarında da yeni görevlendirmelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe, Horton-Tucker ile sözleşme imzaladı
Spor

Fenerbahçe, Horton-Tucker ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’deki ilk sezonunda All-EuroLeague İkinci Takımı’na seçilen Talen Horton-Tucker’ın 2026-2027 se..
200 liralık bahşiş için 101 bin lira ceza yedi
Gündem

200 liralık bahşiş için 101 bin lira ceza yedi

Sakarya'da sünnet konvoyunun önünü bahşiş almak için keserek 1'i bebek 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan ve olay y..
Beştepe'de protokolü altüst eden rötar! Meloni Külliye'ye en son geldi, Erdoğan kapıdan ayrılınca devreye Cevdet Yılmaz girdi!
Gündem

Beştepe'de protokolü altüst eden rötar! Meloni Külliye'ye en son geldi, Erdoğan kapıdan ayrılınca devreye Cevdet Yılmaz girdi!

Ankara'da düzenlenen tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler on..
Şişme botla açıldılar, rüzgar sürükledi! 2 çocuk son anda kurtarıldı
Yerel

Şişme botla açıldılar, rüzgar sürükledi! 2 çocuk son anda kurtarıldı

Bartın’ın Güzelcehisar Sahili’nde şişme botla denize açılan iki çocuk, rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenince cankurtaran ekipleri tarafından..
Müslüman ülkede olduğunu unuttu! Macron elini öpmek istedi, Emine hanım izin vermedi
Gündem

Müslüman ülkede olduğunu unuttu! Macron elini öpmek istedi, Emine hanım izin vermedi

Ankara'da düzenlenen tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler on..
Hürmüz Boğazı'nda kirli oyun! Savaş gemilerini geçirmek istiyorlar
Dünya

Hürmüz Boğazı'nda kirli oyun! Savaş gemilerini geçirmek istiyorlar

İran’da eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhsin Rezai, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23