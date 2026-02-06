Türkiye’nin “kahve tiryakisi” şehirleri belli oldu! Zirvedeki il şaşırtmadı

Kültürümüzün vazgeçilmezi Türk kahvesinden üçüncü nesil demlemelere kadar, Türkiye’nin kahve içme alışkanlıkları kapsamlı bir raporla mercek altına alındı. Kafe yoğunluğu ve öğrenci nüfusu gibi kriterlerin belirlendiği dev araştırmada, listenin zirvesinde yer alan metropollerin yanı sıra Anadolu’nun bazı illeri tüketim oranlarıyla şaşırttı. İşte sabah uyanır uyanmaz kahveye koşan, en çok tüketen o 10 şehir ve sıralamanın detayları...