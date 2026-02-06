  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gümüşte deprem! Hiç hesapta olmayan şey oldu, parasını yatıranlar büyük bir şok yaşıyor Dünya’nın kalbinde ezber bozan bir keşif: Çekirdeğin sırrı çözüldü Dünyayı sarsacak maden ortaklığı! Kritik mineraller için imzalar atıldı Usta şoförlerin bile haberi yok! İşte arabanızda yıllardır gözünüzün önünde duran ama bilmediğiniz 10 gizli özellik Petrol fiyatları tekrar yükseldi Türkiye’nin “kahve tiryakisi” şehirleri belli oldu! Zirvedeki il şaşırtmadı FIFA açıkladı! Ara transfer döneminde yapılan harcama miktarı belli oldu Gel de çık işin içinden: Tedesco'nun beyni çatlıyor: Peki Saran ne yapacak?
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin "kahve tiryakisi" şehirleri belli oldu! Zirvedeki il şaşırtmadı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin “kahve tiryakisi” şehirleri belli oldu! Zirvedeki il şaşırtmadı

Kültürümüzün vazgeçilmezi Türk kahvesinden üçüncü nesil demlemelere kadar, Türkiye’nin kahve içme alışkanlıkları kapsamlı bir raporla mercek altına alındı. Kafe yoğunluğu ve öğrenci nüfusu gibi kriterlerin belirlendiği dev araştırmada, listenin zirvesinde yer alan metropollerin yanı sıra Anadolu’nun bazı illeri tüketim oranlarıyla şaşırttı. İşte sabah uyanır uyanmaz kahveye koşan, en çok tüketen o 10 şehir ve sıralamanın detayları...

#1
Foto - Türkiye’nin "kahve tiryakisi" şehirleri belli oldu! Zirvedeki il şaşırtmadı

Türkiye’de kahve tüketim alışkanlıkları üzerine yapılan kapsamlı araştırmanın sonuçları açıklandı. Öğrenci nüfusu, kafe yoğunluğu, zincir kahve markaları ve günlük tüketim oranları dikkate alınarak hazırlanan listede, en çok kahve içen şehirler sıralandı.

#2
Foto - Türkiye’nin "kahve tiryakisi" şehirleri belli oldu! Zirvedeki il şaşırtmadı

İşte Türkiye’nin kahve tüketiminde öne çıkan 10 ili: 1- İstanbul 2- Ankara 3- İzmir 4- Eskişehir 5- Bursa

#3
Foto - Türkiye’nin "kahve tiryakisi" şehirleri belli oldu! Zirvedeki il şaşırtmadı

6- Antalya 7- Kocaeli 8- Muğla 9- Adana 10- Konya

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bursa eksik kalır mı? 'Hükümet İsrail'le ticareti kesmedi' diyenler İsrail'le basıldı
Gündem

Bursa eksik kalır mı? 'Hükümet İsrail'le ticareti kesmedi' diyenler İsrail'le basıldı

Siyonistlerin soykırımına karşı en güçlü mücadeleyi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini 'Hükümet İsrail'le ..
En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı
Gündem

En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı

Canlı yayında “Donat donat donat” diye bağırarak cin çıkarma seansıyla tanınan Pelin Hürman’ı Hakan Ural'ın programında görenler tanıyamadı...
Trump'tan "İran'a saldırı" mesajı
Dünya

Trump'tan "İran'a saldırı" mesajı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD tarafından vurulmak istemediği için İran'ın kendileriyle müzakere ettiğini söyledi. ..
Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!
Gündem

Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!

Türkiye’nin emperyalist işgalci İsrail ve müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı ayrılıkçı terör örgütlerine karşı Sudan’a gider..
MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! İstanbul'da MOSSAD'ın infaz timine lojistik sağlayan 2 casus kıskıvrak yakalandı
Gündem

MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! İstanbul'da MOSSAD'ın infaz timine lojistik sağlayan 2 casus kıskıvrak yakalandı

MİT ve İstanbul polisinin ortak operasyonunda, MOSSAD'a casusluk yaptığı tespit edilen Mehmet Burak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltına alın..
CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"
Gündem

CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"

Her fırsatta "demokrasi" havariliği yapan ancak parti içinde tam bir "tek adam" diktası yürüten CHP, kendi belediye başkanını susturmaya çal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23