Gaziantep'i gören Hadja Lahbib neye uğradığını şaşırdı

Avrupa, son bir yılda yangınlar, seller, şiddetli fırtınalar ve elektrik kesintileriyle sarsılırken, son olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de ocak ayında on binlerce haneyi etkileyen kesinti, sağlık, ulaşım ve enerji altyapılarındaki kırılganlıkları bir kez daha ortaya koydu. Bunlar karşısında AB Komisyonunun yaklaşık bir sene önce açıkladığı ancak henüz uygulamaya geçirilmeyen strateji, kriz anlarında hastaneler, okullar, ulaşım ve iletişim altyapısının çalışmaya devam etmesi için ortak asgari standartlar getirilmesini, acil durum ekipmanlarının önceden stoklanmasını ve hayati kaynakların güvence altına alınmasını amaçlıyor. Ayrıca mevcut kriz yapıları arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla bir "AB Kriz Merkezi" kurulması ve silahlı kuvvetler, sivil koruma, sağlık ve güvenlik birimlerinin katılımıyla AB çapında düzenli tatbikatlar yapılması planlanıyor. Strateji kapsamında halkın, acil durumlarda en az 72 saat boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek hazırlığa sahip olması tavsiye ediliyor. Her hanenin bozulmayan gıda ve su, el feneri, radyo, ilaç ve hijyen malzemeleri ile temel belgeleri içeren bir "hayatta kalma kiti" bulundurması gerektiği vurgulanıyor.