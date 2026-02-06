  • İSTANBUL
Gaziantep'i gören Hadja Lahbib neye uğradığını şaşırdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gaziantep'i gören Hadja Lahbib neye uğradığını şaşırdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Gaziantep'in son durumu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

1
#1
Foto - Gaziantep'i gören Hadja Lahbib neye uğradığını şaşırdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Avrupa'nın son dönemde yaşadığı yangın, sel, elektrik kesintileri ve bunlara karşı AB'nin geliştirdiği stratejilerle ilgili Brüksel'de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Gaziantep'i gören Hadja Lahbib neye uğradığını şaşırdı

AB Komisyonu Üyesi Lahbib, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'nin krizlere karşı gösterdiği refleks ve dayanıklılığa dikkat çekerek, 'Gaziantep'i ziyaret ettim. Depremin ardından mültecileri hala karşılıyorlardı. Hazırlık ve kriz yönetimi budur. Endişelenmektense hazırlıklı olmak daha iyi.' dedi.

#3
Foto - Gaziantep'i gören Hadja Lahbib neye uğradığını şaşırdı

Stratejinin önemli ayaklarından birinin de toplumun yaklaşımı olduğunu dile getiren Lahbib, "Bu, kendinizi koruyabileceğiniz, önlem alabileceğiniz ve kendinizi hazırlayabileceğiniz anlamına gelir. Bir krizle karşı karşıya kalırsak 72 saat evde güvenli kalabileceğinizden emin olmak için '72 saatlik özerklik' öneriyoruz. Bu, su, yiyecek, ilaçlarınız, ayrıca nakit para anlamına gelir." diye konuştu. Lahbib, her vatandaşın yaşadığı ülkeye bağlı olarak, kendi uyumunu sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Dirençten bahsediyorum. Dolayısıyla güçlü stratejilerimiz var. Özel sektörleri de kapsayacak şekilde stoklama stratejileri de sunduk. Böylece bugün veya yarın yeni bir pandemiyle karşı karşıya kalırsak, en fazla iki ay içinde aşı üretebilecek ve bunu tüm üye ülkelere, hatta katılımcı ülkelere dağıtabilecek kapasiteye sahip olacağız." değerlendirmesini yaptı.

#4
Foto - Gaziantep'i gören Hadja Lahbib neye uğradığını şaşırdı

"Türkiye de bu sistemin, AB Sivil Koruma Mekanizması'nın bir parçası ve 2023'teki depremle karşı karşıya kaldığımızda da harekete geçtik. Gaziantep'i ziyaret ettim. Depremin ardından mültecileri hala karşılıyorlardı. Hazırlık ve kriz yönetimi budur. Endişelenmektense hazırlıklı olmak daha iyi." Vatandaşlara evlerinde kriz halinde ihtiyaç duyulan her şeye sahip olma tavsiyesinde bulunan Lahbib, "Korkmayın ve yabancı müdahalelerin yarattığı yanlış bilgilendirme tuzağına düşmeyin." dedi.

#5
Foto - Gaziantep'i gören Hadja Lahbib neye uğradığını şaşırdı

Avrupa, son bir yılda yangınlar, seller, şiddetli fırtınalar ve elektrik kesintileriyle sarsılırken, son olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de ocak ayında on binlerce haneyi etkileyen kesinti, sağlık, ulaşım ve enerji altyapılarındaki kırılganlıkları bir kez daha ortaya koydu. Bunlar karşısında AB Komisyonunun yaklaşık bir sene önce açıkladığı ancak henüz uygulamaya geçirilmeyen strateji, kriz anlarında hastaneler, okullar, ulaşım ve iletişim altyapısının çalışmaya devam etmesi için ortak asgari standartlar getirilmesini, acil durum ekipmanlarının önceden stoklanmasını ve hayati kaynakların güvence altına alınmasını amaçlıyor. Ayrıca mevcut kriz yapıları arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla bir "AB Kriz Merkezi" kurulması ve silahlı kuvvetler, sivil koruma, sağlık ve güvenlik birimlerinin katılımıyla AB çapında düzenli tatbikatlar yapılması planlanıyor. Strateji kapsamında halkın, acil durumlarda en az 72 saat boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek hazırlığa sahip olması tavsiye ediliyor. Her hanenin bozulmayan gıda ve su, el feneri, radyo, ilaç ve hijyen malzemeleri ile temel belgeleri içeren bir "hayatta kalma kiti" bulundurması gerektiği vurgulanıyor.

