Türkiye'nin kahraman polisleri böyle yetişiyor

Polis Meslek Yüksek Okulları,Türkiye'nin güvenliği için emniyet teşkilatında görev alacak polis adaylarını eniyi şekilde yetiştirirken, diğer yandan birçok gencin polislik hayalineulaşmasına imkan sunuyor. Türkiye'de polislik mesleğinin dinamosu olan Polis Meslek YüksekOkulları, İstanbul, Kastamonu, Kırıkkale, İzmir ve Samsun'da ülkenin huzur vegüvenliği için her yıl binlerce polis yetiştiriyor.
Milletin can güvenliğinisağlamak adına çoğu zaman kendi canını hiçe sayan, asayiş ve terör gibi birçokalanda 7/24 teyakkuz halinde çalışma yürütün polisler, ÖSYM 2018 KPSS Ön LisansDeğerlendirme Raporuna göre en başarılı yüksek eğitim kurumu olan Polis AkademisiBaşkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksek Okullarında 2 yıl süren eğitimlerdesağlanan başarının ardından polis memuru olmaya hak kazanıyorlar.
Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu da ülkenin polisihtiyacının karşılanmasına katkı sağlarken, aynı zamanda birçok gencin "polislikhayali"ne ulaşmasına olanak sunuyor. Sarıyer'de 1998 yılında 408 bin metrekare arazi üzerinde hizmeteaçılan, 40 bin metrekare kapalı alana sahip Adile Sadullah Mermerci Polis MeslekYüksek Okulu, bugüne kadar 13 bin 500 mezun verdi. Bu yıl 230'u kadın 932 polisadayının eğitim gördüğü okulda, 14'ü emniyet müdürü olmak üzere 170 personelgörev alıyor.
Okulda, polis-vatandaş iş birliğinde yaptırılan ikisi kapalı üç halısaha, squash, taekwondo ve korfbol salonları, tenis kordu ve interaktif poligonbulunuyor. Senaryolu poligonda polis adayları, görevleri süresincekarşılaşabilecekleri 100 mesleki senaryoya karşı ve olası durumda yapılmasıgerekenler konusunda bilinçlendiriliyorlar.
Uzman eğiticiler ve akademisyenlerin de katılımıyla eğitim süresince,"Polisliğin temelleri", "Temel hukuk", "Sosyoloji", "Polis müdahale yöntem veteknikleri", "Halkla ilişkiler ve iletişim", "Silah ve atış uygulamaları","Devlet idari yapısı ve güvenliği" gibi, 42 başlıkta teorik ve uygulamalı dersişleniyor. Öğrenciler, beden eğitimi dersi dışındaki sportif faaliyetlere serbestzamanlarında katılım sağlıyor.
Okulun kurumsal televizyon kanalı yerleşke içinde kapalı devre yayınyapıyor. Öğrencilere, çeşitli bölgelerde bulunan televizyonlar aracılığıyla, okuliçi faaliyetler ve polislik mesleğine ilişkin bilgilendirmeler yapılıyor. Ayrıca okulda, kültür-sanat, sinema, spor, gezi ve seyahat, fotoğrafve el sanatları ile müzik ve halk oyunları kulüpleri bulunuyor. Kulüpleraracılığıyla birçok etkinlik düzenleniyor.
Okulda "temel polislik eğitimi" veriliyor | Zorlu ve yoğun eğitimleri disiplinle sürdüren polis adayları, mesleğeen iyi şekilde hazırlanabilmek için çaba sarf ediyor. Adile Sadullah Mermerci PMYO Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Haydar Karsavuranoğlu, AA muhabirine, yüksekokulda 2 yıl boyunca temel polislik eğitimiverildiğini, teorik, uygulamalı ve atış eğitimlerinde başarı elde ederek mezunolan öğrencilerin ülke genelinde çeşitli illerde görev aldığını söyledi. Karsavuranoğlu, her bir öğrencinin iki yıl süresince 750 mermikullandığını sözlerine ekledi.
Terör operasyonunda polislerin tutumundan etkilendi, polisliği seçti | Öğrencilerden Diyarbakırlı 21 yaşındaki Figen Dalkılıç, mezuniyetinekısa süre kaldığını, üniformayı giymek için sabırsızlandığını belirtti. Polislik mesleğinin çocukluk hayali olduğunu ifade eden Dalkılıç, ÖzelHarekat Polislerinin Diyarbakır'da yoğun ve aktif görev aldığını, küçükken oradagördüğü polislerden ve polislerin insanlara yaklaşımından etkilendiğini anlattı.Dalkılıç, "Normalde sert zannediliyorlar ama kesinlikle öyle bir şey yok."değerlendirmesinde bulundu.İmam Hatip mezunu olduğunu, İlahiyat Fakültesi'ni kazanmasına rağmenpolislik mesleğini seçtiğini vurgulayan Dalkılıç, seçiminden ötürü kesinliklepişman olmadığının altını çizdi.
Dalkılıç, "Saygı duyduğum şerefli bir meslek. İki yıllık zorlueğitimlerimiz var. Mezuniyetimize 3 ay kaldı, Allah'ın izniyle bu süreninbitmesini ve göreve başlamayı bekliyoruz. Vatandaşlara, millete yararlı birerbirey olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Net kararını Sur'daki terör örgütüne yönelik operasyon sürecindeverdiğini ve polisliğe o dönemde hazırlandığını aktaran Dalkılıç, "Sur'dakiterörle mücadele operasyonlarında sınava hazırlanıyordum. Zorlu bir süreçti.Oradaki polislerin halka olan tutumları beni çok etkiledi. Kesinliklemerhametlilerdi. Bunu gören halk da aynı şekilde polislere, oradaki emniyetmensuplarına herkese aynı şekilde yaklaşıyorlardı. Oranın halkı polise karşıbiraz sert tutumlular. Bunun nedeninin kulaktan dolma şeyler olduğunudüşünüyorum. 'Polis sert', 'polis gülmez', 'polis bizimle muhabbet etmez'algısına sahip olanlar var. Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz orada vatandaşları,yaşlı amcaları, ninelerimizi sırtlayan polisler de gördük. Küçük bir çocuğuneline şeker veren polisler de gördük." diye konuştu.
Mezun olduktan sonra şark görevine gönüllü olduğunu ifade edenDalkılıç, doğup büyüdüğü coğrafyada insanlara daha faydalı olacağını düşündüğünükaydetti.
"Polisliğe hazırlanırken ailemin haberi yoktu, gizlihazırlandım" | Polisliğe ailesinden gizli hazırlandığını, ailesinin sınava bir günkala haberinin olduğunu söyleyen Dalkılıç, şöyle devam etti: "Polisliğe hazırlanırken ailemin haberi yoktu, gizli hazırlandım.Sınavıma bir gün kala haber verdim. Beklemediğim bir tepkiyle karşılaştım. Çokolumlu yaklaştılar. Mülakat yerine kadar kendileri götürdü. Şu an çok mutlular,kesinlikle pişman değiller. Belki tepki verirler, millet görür ya da duyar, belkisıkıntı olur diye düşündüm. Öyle bir tepki vereceklerini düşündüm ama vermediler.Şu an ailem, akrabalarım herkes biliyor ve gurur duyuyorlar."
Dalkılıç, ailedeki ilk polisin kendisi olduğunu, ailesinin dekendisinden etkilendiğini, bazı kuzenlerinin daha sonra asker ve polisliksınavlarına girdiğini sözlerine ekledi.
Öğrencilerin tercih hikayeleri | Öğrencilerden Ardahanlı 21 yaşındaki Yunus Emre Kartal da Kıbrısgazisi dedesinin kahramanlık hikayeleriyle büyüdüğünü, bu durumdan etkilenerekpolislik mesleğini seçtiğini belirtti. Aksaraylı 21 yaşındaki Selcan Bozdak ise polis babasına özendiğinisöyledi. Bozdak, "Babam polis, küçüklükten beri babama ve polislik mesleğineözeniyordum. Bu şanlı göreve layık olmak istiyordum. Babamın desteğiyle sınavlaragirdim ve kazandım. Üniversiteyi bırakıp geldim buraya. Çünkü çok istiyordum bumesleği. Bu mesleği seçtiğim için mutluyum. Burada kendi benliğimi bulduğumudüşünüyorum. İlerde bu meslekte kendimi yüksek yerlerde görüyorum. İnşallah dayükselebilirim." şeklinde konuştu. Bozdak, yürekten isteyen herkesin polislik yapabileceğini sözlerineekledi.
Malatyalı 22 yaşındaki Sinan Kılıç ise, "Güvenlik sektöründe ülkeyehizmet etmek istiyorum. Küçüklük hayalim buydu. İlk seferinde olmadı, mücadeleettim ve üçüncü senemde kazandım." diyerek, polislik mesleğinin kendisine hitapettiğini kaydetti.