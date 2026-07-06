Türkiye'nin istemediği gemiyi havada kapan ülkeye bakın: 'Pes' dedirttiler

Atlantis Events'in CEO'su Rich Campbell, CNN'e verdiği demeçte Türkiye'nin kruvaziyer ziyaretlerini engelleme kararıyla ilgili olarak, "Bir ülkenin hangi turistlerin girişine izin verip hangilerinin izin vermeyeceğini seçme hakkına sahip olması beni çok endişelendiriyor” dedi. Campbell, şirketin 36 yıldır ilk kez taşıdığı yolcular gerekçe gösterilerek seyahatinin engellendiğini de söyledi.