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Türkiye'nin istemediği gemiyi havada kapan ülkeye bakın: 'Pes' dedirttiler

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Türkiye'nin istemediği gemiyi havada kapan ülkeye bakın: 'Pes' dedirttiler

Beş bin eşcinsel sapkını Türkiye'ye getirmek üzere yola çıkan gemi yoğun tepkiler üzerine rota değiştirmişti. Türkiye'nin reddettiği gemiyi bir Müslüman ülkesi kabul etti.

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Foto - Türkiye'nin istemediği gemiyi havada kapan ülkeye bakın: 'Pes' dedirttiler

Tekreferans'ta yer alan habere göre, LGB'lileri taşıyan Virgin Voyages’e ait Scarlet Lady adlı geminin 7 Temmuz Salı günü Kuşadası Ege Port Limanı’na yapacağı sefer geçen hafta Aydin Valiliği tarafından iptal edilirken, Türkiye tarafından istenmeyen geminin yeni rotası belli oldu.

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Foto - Türkiye'nin istemediği gemiyi havada kapan ülkeye bakın: 'Pes' dedirttiler

Richard Branson'ın desteklediği Virgin Voyages adlı kruvaziyer şirketine ait olan Scarlet Lady’nin organizatörü Atlantis Events, çoğu ABD’li 2 bin yolcusu ve binden fazla mürettebatı ile İstanbul ve Kuşadası yerine Mısır’ın Kahire şehri ile Yunanistan’ın Girit adasına uğrayacağını açıkladı.

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Foto - Türkiye'nin istemediği gemiyi havada kapan ülkeye bakın: 'Pes' dedirttiler

Türkiye’nin kruvaziyer gemiyi kabul etmeme kararı, özellikle ABD basınını rahatsız etmişti. Yapılan haberlerde Türkiye hedef alınmıştı.

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Foto - Türkiye'nin istemediği gemiyi havada kapan ülkeye bakın: 'Pes' dedirttiler

Atlantis Events'in CEO'su Rich Campbell, CNN'e verdiği demeçte Türkiye'nin kruvaziyer ziyaretlerini engelleme kararıyla ilgili olarak, "Bir ülkenin hangi turistlerin girişine izin verip hangilerinin izin vermeyeceğini seçme hakkına sahip olması beni çok endişelendiriyor” dedi. Campbell, şirketin 36 yıldır ilk kez taşıdığı yolcular gerekçe gösterilerek seyahatinin engellendiğini de söyledi.

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