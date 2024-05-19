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Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından Yine Fetö yine İsrail çıktı

2024-05-19 09:00:21
Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından Yine Fetö yine İsrail çıktı

Neyi kaybettiğini hatırla isimli X hesabından yapılan paylaşımda 2007 yılında Isparta’ya giden bir uçağın düşürülmesi ile ilgili Toryum’dan İsrail’e kadar uzanan görünmez bir savaş anlatılıyor. Bilim adamlarımızın hayatını kaybettiği uçak kazasının altından yine Fetö yine İsrail çıktı. Maalesef İsrail ile yaptığımız Toryum savaşında yenik düştük

1
#1
Foto - Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından Yine Fetö yine İsrail çıktı

2007'de Isparta'ya giden bir uçak aniden düşmüştü. 57 kişi hayatını yitirmişti. İçlerinde önemli proje hakkında çalışan 6 tane de "bilim adamı" vardı. Başlarında Prof. Engin Arık Hanımefendi bulunuyordu. Engin Arık çok önemliydi

#2
Foto - Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından Yine Fetö yine İsrail çıktı

Engin Arık toryum madeninden nükleer enerji üretmenin sırrını bulmuştu. Projeyi hayata geçirmek için çalışmalarının sonuna gelmişti. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitecekti. Ayrıca Türkiye de toryum madeninde dünyanın en zengin ülkelerindendi.

#3
Foto - Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından Yine Fetö yine İsrail çıktı

Toryum geleceğin en önemli madeni. Dünya rezervlerinin yarıdan fazlası Türkiye’de, Batı Anadolu’da bulunuyor. Eskişehir, Sivrihisar, Beypazarı ve Kızılcaören yörelerinde. Neredeyse bütün dünyada toplam 1071 bin ton, Türkiye’de ise 800 bin ton var. Engin Arık projeyi bitirmişti

#4
Foto - Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından Yine Fetö yine İsrail çıktı

Prof. Engin Arık ölümünden önce: “Türkiye tüm enerji ihtiyacını senede 50 ton toryum ile karşılayabilir. 1 ton toryumun enerjisi ile 1 milyon ton petrolün enerjisi eş değer" demişti. İnternetteki o konuşmasını muhakkak dinleyin...

#5
Foto - Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından Yine Fetö yine İsrail çıktı

Yine Engin Arık: “Sadece Isparta’da bulunan Toryum rezervi Türkiye’nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Büyük bir servetin üzerinde oturuyoruz. Küçük bir yatırım ile toryumu enerjide kullanmak suretiyle dünya devleri arasına girmemiz mümkündür” demişti.

#6
Foto - Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından Yine Fetö yine İsrail çıktı

Ve 2007'de Isparta'ya giden uçak düştü ve Prof. Engin Arık öldü. Uçak patlamamıştı. Eşyaları kurtulmuştu. Kazadan sonra tüm eşyaları ailesine teslim edilmiş fakat bavulunun içinde olan laptobu kaybolmuştu. Tüm çalışmaları onun içindeydi. Bir el laptopa el koymuştu.

#7
Foto - Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından Yine Fetö yine İsrail çıktı

Eşi Prof Metin Arık: "Bütün çalışmalarının yer aldığı laptopun da içinde bulunduğu bavul kaybolmuştu. Olay yerinde bulunan eşyalarla ilgili çok titiz çalışılmıştı. Ufak eşyalar bile bulunmuştu. Laptop kayıptı. O laptop olmayınca işleri toparlamak çok zor olacak" demişti.

#8
Foto - Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından Yine Fetö yine İsrail çıktı

Garip şeylere ulaşıldı. FETÖ'nün Isparta yapılanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede FETÖ'cü Muammer Görgeç cep telefonuyla yaklaşık beş dakika süren ses kaydına göre kimlikleri tespit edilemeyen iki kişiyle Isparta'daki uçak kazasıyla ilgili konuşmuş.

#9
Foto - Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından Yine Fetö yine İsrail çıktı

Telefonda gizli kişiler Muammer Görgeç’e “Uçağı İsrailliler düşürdü, ölen akademisyenler toryum madeni üzerinde çalışıyordu, bu çalışmalarda görev alan 1 akademisyen uçakta yoktu, o akademisyeni bulup Toryum madeni bölgelerini tespit edelim” diyor.

#10
Foto - Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından Yine Fetö yine İsrail çıktı

Ses kaydında bir bilim adamı kurtuldu diye bahsedilen kişi faciadan tek kurtulan Prof. Dr. Serkant Ali Çetin. İki gün önce bir işi çıkmış ve uçağa binmemişti. Ses kaydında onun bulunup toryum çalışması ve maden bölgelerinin yerlerinin ele geçirilmesinden bahsediyor.

#11
Foto - Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından Yine Fetö yine İsrail çıktı

Arık'ın arkadaşı fizikçi Prof. Abdullah Kaplan: "Üzerinde çalıştığımız konu büyük bir teknoloji. Laboratuvar Ankara’da kurulacak. Parçacıkları hızlandırarak yüksek enerjili ışın oluşturulacak. Bu projeden, sanayiden askeriyeye kadar 232 küsur alanda yararlanılabilecek” demişti.

#12
Foto - Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından Yine Fetö yine İsrail çıktı

Tarihler 30 Kasım 2007'yi gösterdiğinde, İstanbul-Isparta seferini yapan yolcu uçağı saat 01.36'da Isparta-Keçiborlu'da düşmüştü. 57 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın içerisinde ise toryum sırrını bilen Prof. Dr. Engin Arık ve ekibi de yer alıyordu. Yine Türkiye engellendi.

#13
Foto - Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından Yine Fetö yine İsrail çıktı

Proje 2023 yılından önce gerçekleştirilecekti ve Türkiye bu alanda lider ülkeler arasında yer alacaktı. Toryum rezervleri Türkiye’nin yüzyıllar boyunca bütün enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Uçak kazasında İsrail, ABD ve Fetö'nün parmağı olduğu kesinleşti.

#14
Foto - Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından Yine Fetö yine İsrail çıktı

Eşi Prof. Metin Arık: "Rahmetli Engin, toryumdan nükleer enerji üretimine kafayı takmış durumdaydı. ABD ve İsrail, Türkiye'nin nükleer güç olmasını istemedi. Projenin durdurulmasını isteyen bir el harekete geçti. Hayatımı eşimin hayallerini gerçekleştirmeye adayacağım" dedi.

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Yorumlar

Putsavar

2007 yılında akp ikditidardı, 17 sene geçti hala akp iktidar.. elini kim tuttu acaba da toryum madenini çıkarıp işlemedi o halde?
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