2024-05-19 09:00:21 Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından Yine Fetö yine İsrail çıktı
Neyi kaybettiğini hatırla isimli X hesabından yapılan paylaşımda 2007 yılında Isparta’ya giden bir uçağın düşürülmesi ile ilgili Toryum’dan İsrail’e kadar uzanan görünmez bir savaş anlatılıyor. Bilim adamlarımızın hayatını kaybettiği uçak kazasının altından yine Fetö yine İsrail çıktı. Maalesef İsrail ile yaptığımız Toryum savaşında yenik düştük